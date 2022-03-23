Історик розповів, скільки триватиме війна в Україні

Війна в Україні не буде довгою / УНІАН

Активна фаза війни Росії проти України повинна закінчитися досить швидко. Такий прогноз профессор історії, директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій аргументує виснаженням російської армії, нестачею боєприпасів та інших необхідних для ведення бойових дій речей.

Але, за його словами, швидше за все, це буде просто перемир'я, а не постійний мир.

"Наскільки війна буде чи не буде заморожена? Активна фаза повинна закінчитися у відносно швидкій перспективі через виснаження російської армії, боєприпасів та інших речей. Але я бачу це як не просто перший крок, а як довготривалий крок - це, скоріше, перемир'я, ніж мир", - сказав історик в інтерв'ю НВ.

Також Плохій вважає, що виведення російських військ з Криму, Донбасу і фрагментація РФ, стане можливою тільки в довгостроковій перспективі.

"Поділяю це (з іншими колегами і політиками - ред.) не в короткій перспективі, а в довшій. Перед тим, як російська Дума повстала проти Миколи I, пройшло чотири роки виснажливої війни. Це питання не днів і не тижнів", - пояснив він.

Плохий переконаний, що нинішня політика президента РФ Володимира Путіна призведе до виснаження Росії.

"Але я також переконаний, що та політика, яку проводить Путін, надзвичайно шкідлива для Росії. Жоден наступний уряд продовжувати подібну політику не зможе. Така політика - через санкції, через все інше - призведе до виснаження Росії. Крим - це півострів. Півострів завжди залежав і залежатиме від материка. Материком в цьому випадку є Україна", - додав професор.

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