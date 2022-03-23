УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Історик розповів, скільки триватиме війна в Україні

23 березня 2022, 22:00

Нинішня політика російського диктатора призведе до виснаження Росії, стверджує професор.

false
Війна в Україні не буде довгою / УНІАН

Активна фаза війни Росії проти України повинна закінчитися досить швидко. Такий прогноз профессор історії, директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій аргументує виснаженням російської армії, нестачею боєприпасів та інших необхідних для ведення бойових дій речей.

Але, за його словами, швидше за все, це буде просто перемир'я, а не постійний мир.

"Наскільки війна буде чи не буде заморожена? Активна фаза повинна закінчитися у відносно швидкій перспективі через виснаження російської армії, боєприпасів та інших речей. Але я бачу це як не просто перший крок, а як довготривалий крок - це, скоріше, перемир'я, ніж мир", - сказав історик в інтерв'ю НВ.

Також Плохій вважає, що виведення російських військ з Криму, Донбасу і фрагментація РФ, стане можливою тільки в довгостроковій перспективі.

"Поділяю це (з іншими колегами і політиками - ред.) не в короткій перспективі, а в довшій. Перед тим, як російська Дума повстала проти Миколи I, пройшло чотири роки виснажливої війни. Це питання не днів і не тижнів", - пояснив він.

Плохий переконаний, що нинішня політика президента РФ Володимира Путіна призведе до виснаження Росії.

"Але я також переконаний, що та політика, яку проводить Путін, надзвичайно шкідлива для Росії. Жоден наступний уряд продовжувати подібну політику не зможе. Така політика - через санкції, через все інше - призведе до виснаження Росії. Крим - це півострів. Півострів завжди залежав і залежатиме від материка. Материком в цьому випадку є Україна", - додав професор.

читайте такожПєсков заявив, що "спецоперація" йде за планом і назвав вимоги Кремля до УкраїниНагадаємо, американський професор Еліот А. Коен заявив, що Україна виграє у війні з Росією і цій перемозі є багато доказів. Зокрема, відсутність у РФ прогресу на лінії фронту, що є лише половиною картини.

Читайте також:

viber
війна в Україні
Реклама
Популярне
Гороскоп для України: скільки триватиме війна і чого чекати в 2022 роціГороскоп для України: скільки триватиме війна і чого чекати в 2022 році 3 жіночі стрижки, які пасують усім і не вимагають часу та зусиль для укладання3 жіночі стрижки, які пасують усім і не вимагають часу та зусиль для укладання Гороскоп на сьогодні, 24 березня 2022: Ракам – вдалі збіги, Терезам – втрати, Водоліям - грошіГороскоп на сьогодні, 24 березня 2022: Ракам – вдалі збіги, Терезам – втрати, Водоліям - гроші Не чекайте швидкого закінчення війни, вона триватиме не менше пів року – військовий експертНе чекайте швидкого закінчення війни, вона триватиме не менше пів року – військовий експерт Провокує зіткнення з НАТО: російський винищувач вторгся в повітряний простір ПольщіПровокує зіткнення з НАТО: російський винищувач вторгся в повітряний простір Польщі

Останні новини

09:39

Зустріч Путіна і Зеленського: у РФ назвали умову саміту двох президентів

09:08

Гороскоп для України на сьогодні: небезпека для жінок, викрадення, полон і змова

09:01

Зеленська опублікувала зворушливе відео до 30-го дня війни з РосієюВідео

08:52

Путін поставив на кін усе: яким є єдиний вихід із війни в УкраїніПогляд

08:48

У Бердянську ЗСУ знищили ворожий десантний корабель Орськ

Реклама
08:33

Гороскоп для Cтрільців на квітень 2022: хороша новина, бурхливе особисте життя і нова робота

08:28

Віллу дочки Путіна у Франції прикрасили українськими прапорами

08:26

Зарізана вся сім'я: у РФ знайшли мертвим мільярдера, його дружину і двох дітей

08:20

Гороскоп на сьогодні, 24 березня 2022: Ракам – вдалі збіги, Терезам – втрати, Водоліям - гроші

07:57

Окупанти будують у Мелітополі військову базу на українському аеродромі - мер

07:31

Окупанти "не знають межі зла": Зеленський закликав світ підтримати Україну в її опорі РФВідео

07:16

"Повна і остаточна": пропагандисти заговорили про поразку Росії в УкраїніВідео

06:56

У Білому домі розробляють сценарії на випадок застосування Росією ядерної зброї - NYT

06:49

Після втечі з РФ Пугачова і Галкін з легкістю можуть отримати ізраїльське громадянство

06:27

Як Німеччина знайшла в Путіні нового Гітлера і потурає йомуПогляд

05:42

Війна може затягнутися на рік: експерт по РФ розповів, як змусити Путіна вивести війська з України

04:55

Допомога Росії для обходу санкцій: у Байдена попередили Китай та інші країни

04:38

Український снайпер "зняв" родича терориста Гіркіна на Донбасі

04:11

"Господи, вгамуйте ботокс!": Настя Приходько закликала позбавити Лорак та Лободу громадянства

03:57

РФ готує в Україні хімічну атаку: названо головну небезпекуВідео

Реклама
03:28

"Про підтримку з повітря забули": в окупантів катастрофа під Києвом - аудіоперехопленняВідео

02:55

Збили 7 літаків і вертушку РФ: у ЗСУ розповіли про вдале "полювання"Відео

02:29

Окупанти пішли на прорив: під Києвом ЗСУ врізали по зубах військам РФВідео

02:05

Орландо Блум у Молдові допомагає українським дітям-біженцям та їхнім родинам

01:57

"Депортувати пів міста": РФ планує "великий терор" у ХерсоніВідео

01:10

ЗСУ відкинули ворога назад: окупантам РФ влаштували "котел" під КиєвомВідео

00:58

Гороскоп для Харкова: астро- і таропрогноз про те, коли в місті настане мир

00:55

"Підгадив своїй дочці": у спадкоємиць Путіна почали розпадатися шлюби

00:51

Прикмети на 24 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:22

Біля ЧАЕС горить ліс: показники радіації стрімко погіршуютьсяВідео

00:20

РФ готує вирішальний наступ: у США назвали ключову умову перемоги УкраїниВідео

00:05

Даша Астаф'єва розповіла про будні військового Києва: "Бачила, як бабуся їла хліб з годівниці"Відео

00:00

Полонений чеченець закликав земляків до джихаду проти РФ і розповів, про "ліс" трупівВідео

23 березня, середа
23:52

США озброюють Україну: доставлено частину зброї з пакету на $800 млнВідео

23:20

Скільки триватиме війна в Україні: астролог передбачила небезпечний період і дату відновленняВідео

23:20

Дочка Лаврова: що про неї відомо і де вона живе

22:59

Від диверсантів залишилася купка попелу: десантура ЗСУ знищила ворожу ДРГ

22:58

Коли і за яких умов варто очікувати закінчення війни: експерт назвав підсумки нападу ПутінаВідео

22:38

ЗСУ ліквідували російського окупанта Ситоленка - тестя відомого терориста

22:20

Зникнення Шойгу: Данілов розповів про розбірки силовиків РФ через провал в УкраїніВідео

Реклама
22:00

Історик розповів, скільки триватиме війна в Україні

21:51

Підтримала війну РФ проти України: зірку українського спорту зі скандалом вигнали зі збірноїВідео

21:40

"Товариш мерзота": генерал РФ, який керує знищенням Маріуполя, брудно ображає підлеглихВідео

21:31

Українська "дівчина Бонда" підтримала українських дітей, які постраждали від військової агресії РФВідео

21:22

У зоопарку Києва народився лемур Байрактар

20:58

У Мережі вирахували підставного "діджея" на концерті з Путіним у Москві: виявився служивим ФСОВідео

20:54

У Києві окупанти вбили російську журналісткуВідео

20:49

"Київ спорожнів наполовину": Кличко розповів про наслідки війниВідео

20:22

Загальні втрати РФ в Україні сягають 40 тисяч солдатів - НАТОВідео

20:00

Хоронять дружин, ховаються в бейбі-боксах і прикидаються вагітними: як чоловіки тікають від війни

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти