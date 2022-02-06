До Землі летить величезний астероїд: дата наближення

Вчені оцінили ризики для людства.
До нашої планети наближається величезний астероїд з групи Атона. Його порівнюють з розміром у футбольне поле. Тіло відкрили в 2007 році. На той момент його діаметр становить майже 150 метрів.
Як повідомляє NASA, космічне тіло назвали 2007 UY1. Його орбіта перетинає земну орбіту з внутрішньої сторони.
Вчені стверджують, що 8 лютого космічне тіло максимально наблизиться до землі. Але оскільки відстань між нами складе майже 5,3 млн кілометрів, а це, зі свого боку 14 дистанцій від Землі до Місяця, загрози для людства немає.
Нагадаємо, в січні 2022 у напрямку орбіти Землі мчали два астероїди. Найбільший з них за розміром більше знаменитого лондонського Біг-Бена.
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Автор: Уляна Виноградова