До Землі летить величезний астероїд: дата наближення

Астероїд наблизиться до Землі дуже скоро / ua.depositphotos.com

До нашої планети наближається величезний астероїд з групи Атона. Його порівнюють з розміром у футбольне поле. Тіло відкрили в 2007 році. На той момент його діаметр становить майже 150 метрів.

Як повідомляє NASA, космічне тіло назвали 2007 UY1. Його орбіта перетинає земну орбіту з внутрішньої сторони.

Вчені стверджують, що 8 лютого космічне тіло максимально наблизиться до землі. Але оскільки відстань між нами складе майже 5,3 млн кілометрів, а це, зі свого боку 14 дистанцій від Землі до Місяця, загрози для людства немає.

Нагадаємо, в січні 2022 у напрямку орбіти Землі мчали два астероїди. Найбільший з них за розміром більше знаменитого лондонського Біг-Бена.

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