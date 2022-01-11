Як безпечно бігати в зрілому віці - коментар тренера

Як безпечно бігати в зрілому віці - коментар вчених / Flickr

Є певні принципи безпечного бігу для людей старше 50 років. Про це розповів відомий фізіотерапевт і тренер зі спортивної медицини Майкл Родрігес в коментарі порталу Next Avenue.

За словами лікаря, під час пробіжки значно (від двох до п'яти разів) підвищується навантаження на колінний суглоб, і це створює особливі проблеми для бігунів старшого віку. Для того, щоб знизити ризик травми, їм слід збільшити час розминки перед пробіжкою, говорить Родрігес. Він також порекомендував людям старше 50 років набагато повільніше нарощувати кілометраж, скорочувати кількість тренувань і вибирати для бігу м'які поверхні —наприклад, стежки.

Крім того, Родрігес відзначив необхідність відпочинку − важливо давати організму відновлюватися, висипатися і стежити за раціоном, в тому числі приділяючи особливу увагу вмісту кальцію і вітаміну D.

Спеціаліст особливо заявив, що людям з прогресуючим остеоартрозом і бігунам, які перенесли операцію по заміні колінного або тазостегнового суглоба, слід переключитися на аеробні вправи з низьким або неінтенсивним впливом.

"Якщо симптоми з'явилися недавно, то не слід це ігнорувати — можна зробити багато речей, щоб допомогти", — підсумував він.

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