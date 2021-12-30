Знайдено продукт, який прискорює старіння - коментар вчених / ua.depositphotos.com

Надмірне вживання цукру призводить до прискорення старіння. Про це повідомляє портал Sina з посиланням на дослідження відомого британського вченого, професора Девіда Ганна.

Дослідник вивчив обличчя шестисот чоловік, а також виміряв їх рівень цукру в крові і розділив учасників експерименту на чотири групи. З'ясувалося, що у людей з найнижчим рівнем цукру шкіра виглядала молодшою за все і навпаки. Далі - в публікації Sina наголошується, що цукор пошкоджує судини. Однак, на цьому вплив цього продукту на організм не закінчується.

"Виробництво вільних радикалів - ось "головний винуватець" старіння. Без втручання антиоксидантів клітини починають гинути у великій кількості", - йдеться в статті.

В результаті шкіра стає сухою, з'являються дрібні зморшки, і ніякі косметичні засоби з ними не справляються. Згодом шкіра втрачає м'якість і еластичність, а зморшки продовжують поглиблюватися. При цьому в статті наголошується, що зовсім відмовлятися від цукру не можна, потрібно лише знизити споживання деяких продуктів, а виключати з раціону фрукти і рис, в яких міститься натуральний цукор, не варто.

читайте такожЧи можна змолоду уникнути старіння - відповідь вченого

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колектив італійських і японських вчених склав топ-3 суперпродуктів, які значним чином покращували роботу головного мозку.

До того вчені пояснили, чим корисний шоколад для здоров'я серця і мозку. Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська розповіла, які продукти покращують пам'ять.