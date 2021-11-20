Який є зв'язок між дієтою і запаленням в кишечнику - відповідь вчених

Як є зв'язок між дієтою і запаленням в кишечнику - відповідь вчених / christopher / flickr.com

Міжнародна група вчених виявила зв'язок дієти і імунітету, опосередковану через кишкову мікрофлору. Експерименти на мишах показали, що від раціону залежить вироблення побічних продуктів метаболізму мікробів, що мешкають в кишечнику. А це в свою чергу, впливає на імунний захист. Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature.

У серії експериментів вчені визначили каскад імунних сигналів, які запускаються метаболічним розпадом харчових амінокислот в кишечнику миші. Спочатку тварина споживає їжу, яка містить амінокислоти з розгалуженими бічними ланцюгами. А вони потім поглинаються бактерією Bacteroides fragilis, що мешкає в кишечнику. Бактерія, в свою чергу, виробляє ліпосахариди з розгалуженими ланцюгами, які вловлюються імунними сигнальними клітинами.

Вони і грають роль активаторів іншого класу імунних клітин - природних кілерів. Це різновид T-клітин, які розпізнають і знищують інфіковані клітини, а також беруть участь в протипухлинному захисті. Вчені показали, що передача сигналів від B. fragilis до імунних клітин відбувається тільки у випадку молекул з розгалуженими бічними ланцюгами. Бактерія, поглинаючи амінокислоти, змінює структуру молекул ліпосахаридів таким чином, що вони краще зв'язуються з рецепторами на імунних клітинах і ініціюють сигнальний каскад, який пригнічує запалення.

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