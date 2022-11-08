Як підготувати сад до зими: корисні поради від досвідчених садівників

Підготовка саду до зими / goodfon.ru

Урожай зібраний, листя майже опало, але це не означає, що роботи в саду стане менше. Тепер важливо знати, як підготувати сад до зими, щоб провести ці роботи з користю для рослин.

Прибирання листя і рослин

Опале листя, пожухлі рослини потрібно прибрати з ділянки. Ці роботи розтягуються на 2-3 місяці, так як вони відживають свій строк нерівномірно.

Причини, щоб взяти в руки граблі наступні:

опале листя не будуть мульчею, а лише закриють землю щільним шаром, що перешкоджає надходженню кисню до коріння, цей шар не дасть випаровуватися волозі, що призведе до хвороб рослин;

на них залишаються спори грибка, личинки і яйця комах, які перезимують в землі, а з настанням тепла атакують сад;

в процесі гниття листя стає своєрідною лабораторією для розмноження бактерій, які можуть проникнути під кору і нашкодити;

прибирати їх варто і для збереження цілісності газону, який може пріти разом з нею.

Кращим рішенням буде зібрати все і відправити в компостну яму. У неї можна збирати всю суху рослинність протягом всієї осені до моменту, коли випаде сніг. Прибирання краще проводити кілька разів і не залишати їх на останній момент.

Роботи з грунтом: копання, удобрення

Консервація саду на зиму - це ще й робота з грунтом. Після збирання листя потрібно скопати грунт. Важливо потім пройтися граблями, розбиваючи грудки і видаляючи все коріння. Завдяки цьому грунт буде пропускати максимум кисню, випаровувати вологу.

Для відновлення хімічного складу грунту після врожайного літа потрібно внести добрива. Найкраще використовувати комплексні засоби, в яких є все необхідне. Такі добрива вносяться після визначення кислотності грунту за допомогою спеціальних тест смужок.

Найкращим варіантом будуть комплексні мінеральні добрива, в їх складі є азот, фосфат і калій, які відповідають за розвиток зеленої маси рослин, дозрівання плодів і здатність протистояти інфекціям, комахам.

Підготовка дерев і кущів

Плодові дерева також потребують догляду після того, як вони віддали всі сили плодам. Тому варто знати, як підготувати молодий сад до зими. З однаковою увагою потрібно підійти до роботи з кущами і деревами.

Обрізка кущів

Восени проводиться санітарна обрізка - видаляються старі гілки кущів залишаються молоді, які навесні підуть у ріст і дадуть урожай. Не повинно бути сухих або дуже старих пагонів. Вони є джерелом захворювань.

Прибрати потрібно всі гілки, яким більше 4 років. До цього терміну вони дають рясний урожай, а пізніше відбувається його зменшення і відмирання. Також ліквідуються всі вигнуті пагони, що лежать частково на землі. Вони можуть перешкоджати зростанню молодої зміни.

Грунт навколо таких рослин потрібно скопати і прибрати з нього коріння бур'янів. Не можна забувати під час підготовки саду до зими і про внесення добрив. Кущам знадобляться калійно-фосфортні добрива.

Обробка стовбурів і грунту

Особливої уваги потребують плодові дерева. В першу чергу з них потрібно зняти плоди, що залишилися з літа, Очистити стовбури від моху і лишайників, а прикореневу зону обкопати. Стовбури потрібно обернути сіткою, щоб захистити їх від зазіхань тварин.

Дорослі дерева потребують обрізки. Видаляти потрібно пошкоджені, викривлені гілки, а також молоду поросль. Місця зрізів обов'язково обробляються садовим варом, щоб через ці "рани" не проникли бактерії.

Дерева також обкопуються на глибину більше 15 см саме на цю відстань від поверхні ховаються шкідники. Копання дозволяє знищити комах і позбавити сад від їх атаки навесні. В результаті садівники отримають рясний урожай і здорові рослини.