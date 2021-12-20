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Як зрозуміти, що в крові зашкалює холестерин - відповідь вчених

20 грудня 2021, 03:50

Для того, щоб уникнути ускладнень, які пов'язані з високим рівнем холестерину, варто прислухатися до рекомендацій лікарів, кажуть британські вчені.

Холестерин
Як зрозуміти, що в крові зашкалює холестерин - відповідь вчених / Andrew Wiseman / flickr.com

Поява плям на пальцях ніг або зміна кольору на деяких ділянках цих кінцівок можуть свідчити про те, що у крові людини критичний рівень холестерину. Про це повідомляє британський портал Daily Express.

Як правило кажуть дослідники, найнебезпечнішим холестериновим знаком є поява пурпурних плям на ногах. Такі ускладнення характерні в разі, якщо в крові є емболи, які сприяють звуженню або навіть закупорці судин.

У статті також наголошується, що діагностувати появу таких плям іноді буває важко, проте лікарі рекомендують звертати увагу на перші ознаки, які свідчать про виникнення ембола ‒ до таких симптомів відносять втому, лихоманку, різку втрату ваги або апетиту, а також болі в м'язах.

Для того, щоб уникнути ускладнень, які пов'язані з високим рівнем холестерину, варто прислухатися до рекомендацій лікарів і намагатися вести активний спосіб життя, а також віддавати перевагу тим продуктам, які містять ненасичені жири.

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Нагадаємо, раніше дослідники встановили ефективність використання куркуми в усунення очних запалень і при цьому не знайшли ніяких ускладнень.

Група дослідників з Університетського коледжу Лондона довели, що освітлення червоного кольору може поліпшити зір (якщо воно погіршилося з віком).

Інші новини:

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холестерин тіло організм
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