Як пов'язана відмова від солі і серцево-судинні захворювання - відповідь медиків

Медики оцінили аналізи сечі десяти тисяч учасників за принципом "доза-відповідь". При цьому середній вік волонтерів становив приблизно 50 років.
Вчені з Американської кардіологічної асоціації визначили, як сильно споживання солі підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Результати дослідження були опубліковані в Медичному журналі Нової Англії.
Медики оцінили аналізи сечі десяти тисяч учасників за принципом "доза-відповідь". Середній вік волонтерів склав 50 років. В експерименті брало участь рівна кількість жінок і чоловіків.
Аналіз зібраних даних показав, що 571 випадок серцево-судинного захворювання безпосередньо пов'язаний з високим вмістом натрію і низьким споживанням калію.
"Збільшення кількості солі в раціоні збільшувало ризик розвитку хвороби серця на 18 відсотків", - сказав один з вчених і науковий співробітник Гарвардської школи громадської охорони Здоров'я Юань Ма.
У планах у фахівців провести повторні більш точні вимірювання, щоб визначити безпечну дозу добового споживання натрію.
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