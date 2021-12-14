УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Як уберегти печінку від руйнування - відповідь нутриціолога

14 грудня 2021, 15:43

Як каже відомий експерт-нутриціолог Олена Михайленко, вкрай погано на печінку впливає не тільки регулярне вживання алкогольних напоїв.

Печінка
Як уберегти печінку від руйнування-відповідь нутриціолога / Flickr / Providence Health Care Vancouver Follow

Є певна кількість продуктів, які є дорайне небезпечними і токсичними для печінки. Про це в коментарі порталу РИА Новости розповіла відомий експерт-Нутриціолог Олена Михайленко.

"Для здоров'я печінки, як і для здоров'я інших органів нашого організму, рекомендується обмежити продукти з високим вмістом тваринного жиру-такі як сало, вершкове масло, ковбасні вироби, жирні сорти м'яса (качка, свинина). Необов'язково повністю відмовлятися від цих продуктів, слід вживати їх у своєму раціоні помірно", - сказала вона.

На її думку, в нинішніх продуктах вкрай багато прихованої солі.

"Також дослідження показують, що велика кількість солі в раціоні призводить до негативних наслідків для печінки. За рекомендацією ВООЗ, добова доза солі повинна становити не більше 5 грамів для дорослої людини. Не варто також забувати, що сіль часто прихована в м'ясопродуктах, таких як ковбаси, м'ясні копченості, сосиски. Велика кількість солі також міститься в солоних сирах, чіпсах, консервованих продуктах. Здоровою заміною буде приготований в домашніх умовах бутерброд із запеченою індичкою і овочами, сирним сиром або малосольною рибою", — говорить Михайленко.

Крім того, вона нагадала, що вкрай погано на печінку впливає вживання алкоголю.

Реклама

"Це змушує орган працювати з посиленим навантаженням, що не кращим чином позначається на його функціях. Тому не потрібно зловживати алкогольними напоями, а краще і зовсім відмовитися від них. Для здоров'я печінки варто обмежити все гостре і смажене", - підсумувала нутриціолог.

читайте такожВчені назвали найшкідливіший для печінки алкоголь

Нагадаємо, раніше дослідники встановили ефективність використання куркуми в усунення очних запалень і при цьому не знайшли ніяких ускладнень.

Група дослідників з Університетського коледжу Лондона довели, що освітлення червоного кольору може поліпшити зір (якщо воно погіршилося з віком).

viber
здоров'я печінка
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні 13 грудня 2021: Близнюкам - непередбачені витрати, Скорпіонам - великі втратиГороскоп на сьогодні 13 грудня 2021: Близнюкам - непередбачені витрати, Скорпіонам - великі втрати Вдарить мороз, завалить півметровими заметами: Україну атакує крижаний циклон з АрктикиВдарить мороз, завалить півметровими заметами: Україну атакує крижаний циклон з Арктики Найсмачніше меню на Новий рік 2022: прості рецепти за лічені хвилиниНайсмачніше меню на Новий рік 2022: прості рецепти за лічені хвилини Найсмачніший і легкий салат на Новий рік 2022 Апельсинова часточка: готувати всього 20 хвилинНайсмачніший і легкий салат на Новий рік 2022 Апельсинова часточка: готувати всього 20 хвилин Смачний м'ясний рулет на Новий рік 2022: неймовірно простий рецептСмачний м'ясний рулет на Новий рік 2022: неймовірно простий рецепт
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
17:10

"Дуже чорна п'ятниця": у київському супермаркеті зробили "знижку" на сосиски з індички за 2000 грн

16:54

Північний потік-2 зупинить транзит газу через Україну: Зеленський попередив Європу про потужний ударВідео

16:48

Зеленський 15 грудня зустрінеться з Макроном і новим канцлером НімеччиниВідео

16:43

Понад 500 км доріг за рік: на Дніпропетровщині підбивають підсумки "Великого будівництва"

16:35

Нова "послуга" від Укрзалізниці: снігопад атакував людей прямо у вагоніВідео

Реклама
16:35

Найгарніший новорічний манікюр 2022, який схвалить Чорний Водяний ТигрФото

16:31

Що подарувати чоловікові на Новий рік 2022 - класичні та оригінальні ідеї подарунківВідео

16:26

Під Дніпром батько 10 років ґвалтував трьох дочок

16:10

Дієтолог перерахувала продукти, які підвищують ризик тромбозу після COVID-19

16:05

Свята в січні 2022: скільки відпочиватимуть в Україні

15:54

Кулеба про діалог Зеленського і Путіна: організація переговорів не ведетьсяВідео

15:43

Як уберегти печінку від руйнування - відповідь нутриціолога

15:39

І це тільки початок: соняшникова олія в Україні подорожчала більш ніж на 60%Відео

15:14

Як позбутися від набряків тіла - поради дієтологаВідео

15:11

Як нарядити ялинку в Новий рік 2022 для залучення грошового успіху і удачі - кольори для знаків зодіакуВідео

14:55

"Куєк, зупинись!": Ані Лорак вийшла на сцену без трусиків у сукні з непристойним розрізом

14:44

"Відправили в пологовий вмирати": ковід забрав життя вагітної на 7 місяці, чоловік винить лікарів

14:40

Бійка під Радою: мітинг ФОПів переріс у сутички з силовикамиВідео

14:24

Боротьба за Україну і ситуація з полоненими: Зеленський піддав критиці Захід і закликав вдарити по РФВідео

14:15

Смачні салати на Новий рік 2022: три дивовижно простих рецептаВідео

Реклама
14:14

Рада підтримала допуск іноземних військових в Україну на навчання

14:10

Надія Мейхер ледь прикрила соски летючим напівпрозорим платтям

14:03

Україна ввозить вдесятеро більше свинини, ніж експортує: на митниці шокували цифрами

13:52

"Чекайте цунамі заражень": у ВООЗ попередили про спільну "атаку" штамів "Дельта" і "Омікрон"

13:47

Місячний календар стрижок на січень 2022: кращі дні для нової зачіски і фарбування

13:36

Магнітні бурі в грудні 2021: як пережити День святого Миколая та РіздвоВідео

13:31

Як прикрасити ялинку в Новий рік 2022, щоб залучити удачу - стильні і незвичайні рішення в рік Тигра

13:15

Відмова від НАТО в обмін на відведення військ: Зеленський заявив про "викинуті на смітник" обіцянки РФВідео

13:06

Потенціал для шантажу: Зеленський назвав причину скупчення військ РФ біля українського кордонуВідео

13:04

Діагноз поставили в 11 років: у Львові бабуся подарувала онукові шанс на нормальне життяВідео

13:00

Гороскоп на завтра 15 грудня 2021: Ракам – знаки долі, Левам – ревнощі, Скорпіонам - втратиВідео

12:40

Серце зайняте, але не Огневич: на кого Дмитро Шевченко проміняв співачку

12:25

Верховна Рада спростила отримання громадянства іноземцям, які воювали за УкраїнуВідео

12:16

"Велике будiвництво" Зеленського капітально оновило об'їзну Тального: дорогу відкриють 15 грудня

12:11

Вашингтон не буде нічого вирішувати з Путіним за спиною України - Кулеба

12:10

Сніг сипатиме майже щодня: українців попередили про різке похолоданняВідео

11:52

Католицьке Різдво 2021 - дата, традиції, чи буде вихідний

11:48

Кермувати навчився в Інтернеті і проїхав 60 км: на Сумщині підліток разом з братом втік з домуВідео

11:42

"Кусаються ціни на горошок і курятину": експерт пояснила, чому дорожчають "новорічні" продукти

11:42

У Полтаві 2-річна дитина повернулася із садка з розрізаним язиком, хлопчикові наклали п'ять швівВідео

Реклама
11:30

Містер Біг з серіалу Секс у великому місті особисто привітав Олю Цибульську з Днем народження

11:13

На Прикарпатті потяг розчавив авто: у жахливій аварії загинули чоловік і жінка

11:04

З квітня 2022-го антибіотики в аптеках тільки за е-рецептами - МОЗ

10:29

Шестеро пасажирів автобуса постраждали в ДТП на Луганщині, один – загинувФотоВідео

10:22

При імплементації REMIT важливо розмежувати функції та повноваження НКРЕКП і АМКУ – експерт

09:51

У Мінсоцполітики пояснили, кому з українців треба ще раз подати документи на субсидію

09:41

Крововилив і струс мозку: у Києві на маму учня впала величезна гілка біля школи

09:25

"У дипломатії є шанс": у Зеленського оцінили результати переговорів Байдена і ПутінаВідео

08:57

"Копів викликали, але ті не доїхали": на Чернігівщині спіймали чоловіка, який вбив співмешканку і місяць ховавсяВідео

08:52

Гороскоп на сьогодні 14 грудня 2021: Близнюкам – обман, Стрільцям - небезпечні авантюриВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти