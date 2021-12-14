Як уберегти печінку від руйнування-відповідь нутриціолога / Flickr / Providence Health Care Vancouver Follow

Є певна кількість продуктів, які є дорайне небезпечними і токсичними для печінки. Про це в коментарі порталу РИА Новости розповіла відомий експерт-Нутриціолог Олена Михайленко.

"Для здоров'я печінки, як і для здоров'я інших органів нашого організму, рекомендується обмежити продукти з високим вмістом тваринного жиру-такі як сало, вершкове масло, ковбасні вироби, жирні сорти м'яса (качка, свинина). Необов'язково повністю відмовлятися від цих продуктів, слід вживати їх у своєму раціоні помірно", - сказала вона.

На її думку, в нинішніх продуктах вкрай багато прихованої солі.

"Також дослідження показують, що велика кількість солі в раціоні призводить до негативних наслідків для печінки. За рекомендацією ВООЗ, добова доза солі повинна становити не більше 5 грамів для дорослої людини. Не варто також забувати, що сіль часто прихована в м'ясопродуктах, таких як ковбаси, м'ясні копченості, сосиски. Велика кількість солі також міститься в солоних сирах, чіпсах, консервованих продуктах. Здоровою заміною буде приготований в домашніх умовах бутерброд із запеченою індичкою і овочами, сирним сиром або малосольною рибою", — говорить Михайленко.

Крім того, вона нагадала, що вкрай погано на печінку впливає вживання алкоголю.

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"Це змушує орган працювати з посиленим навантаженням, що не кращим чином позначається на його функціях. Тому не потрібно зловживати алкогольними напоями, а краще і зовсім відмовитися від них. Для здоров'я печінки варто обмежити все гостре і смажене", - підсумувала нутриціолог.

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