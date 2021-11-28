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Як виглядає COVID-штам Омікрон: з'явилося перше фото

28 листопада 2021, 13:47

У нового штаму є ще багато Дельта-мутацій (43), зосереджених в області, яка взаємодіє з клітинами людини.

коронавірус
Новий штам коронавірусу / Фото Reuters

Дослідники з Італії показали перше фото нового штаму Омікрон, який вважається найнебезпечнішим через найбільшу кількість мутацій.

Як повідомляє телеканал Аnѕа, на фотографії показана структура s-білка спайка варіанту Омікрон справа і варіанту Дельта зліва в порівнянні з вихідним спайком SARS CoV-2.

У нового штаму є ще багато Дельта-мутацій (43), зосереджених в області, яка взаємодіє з клітинами людини. Відзначимо, що у штаму Дельта їх 18.

Новий штам коронавірусу Омікрон

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  • червоними крапками позначені області з дуже високою мінливістю,
  • оранжевий - з високою мінливістю,
  • жовтий - із середньою мінливістю,
  • зелений - з низькою мінливістю і небесними - з низькою мінливістю.

"Сіра область - це та область, яка не змінюється. Це не означає автоматично, що ці варіанти більш небезпечні, просто вірус адаптувався до людського виду, створивши інший варіант", - зазначають дослідники.

Що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон

Перші повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися 23 листопада в Південній Африці. Вірус швидко поширився в найбільш густонаселеній провінції ПАР Гаутенг.

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Випадки зараження цим штамом зафіксовані в Ботсвані, ПАР і Гонконгу, а також у мандрівників, які прибули в Ізраїлю, Бельгії, Німеччині, Італії і Великобританії.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зібрала екстрене засідання, в рамках якого оцінила новий варіант коронавірусу, вперше виявлений в Південній Африці і Ботсвані. Експерти назвали це "тривожним" через те, що цей штам, ймовірно, легше передається, ніж Дельта. ВООЗ позначила варіант B. 1.1.529 під назвою "Омікрон".

Голова Всесвітньої медичної асоціації (WMA) Франк Ульріх Монтгомері попередив про небезпеку нового варіанту коронавірусу, що отримав назву "Омікрон". Він припустив, що цей штам може бути таким же небезпечним, як вірус Ебола.

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