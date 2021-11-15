Яка каша дуже корисна для сніданку - відповідь вчених/ unsplash.com

Вівсяна каша знаходиться на третьому місці за корисністю для тіла в рейтингу, який склали вчені з Гарвардської медичної школи. Таку ситуацію прокоментувала телеканалу "Москва 24"відомий лікар-дієтолог Юлія Чехоніна.

За словами спеціалістки, вівсяна каша сприяє поліпшенню стану мікрофлори кишечника. У ній є холін, який допомагає в боротьбі із зайвим холестерином. Також в дослідженні Центру йдеться про зниження ризику гіпертонії при вживанні каші два рази в день.

На рядок вище розташувалася гречана каша. Її калорійність нижче, ніж у вівсянки. У гречці також є харчові волокна, вітаміни групи В, вона дозволяє зберігати енергію і підтримувати витривалість. Нарешті, найкориснішою була визнана лляна каша.

"Це єдиний з продуктів рослинного походження, в якому присутня одна з трьох жирних кислот — Омега-3. Вона необхідна для судин і кровообігу, тому що знижує в'язкість крові. Також вона є профілактичним фактором щодо деяких злоякісних захворювань, тому що має антиоксидантні властивості, сприяє продовженню молодості і перешкоджає передчасному старінню", — підсумувала Чехоніна.

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Нагадаємо, раніше шотландські вчені з Абердинського університету з'ясували, що низькокалорійні дієти можуть продовжити життя.

На думку вчених, низькокалорійні програми харчування дозволяють на 18% знизити ризик ранньої смерті у людей з надлишком маси тіла.

Як заявила співавтор даного дослідження Елісон Авенель, найбільш корисні дієти з низьким вмістом жиру, цукру і рафінованих вуглеводів.