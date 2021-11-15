Яка каша дуже корисна для сніданку - відповідь вчених

За словами відомого лікаря-дієтолога Юлії Чехоніної, саме конкретна каша дуже добре і якісно сприяє поліпшенню стану мікрофлори кишківника.
Вівсяна каша знаходиться на третьому місці за корисністю для тіла в рейтингу, який склали вчені з Гарвардської медичної школи. Таку ситуацію прокоментувала телеканалу "Москва 24"відомий лікар-дієтолог Юлія Чехоніна.
За словами спеціалістки, вівсяна каша сприяє поліпшенню стану мікрофлори кишечника. У ній є холін, який допомагає в боротьбі із зайвим холестерином. Також в дослідженні Центру йдеться про зниження ризику гіпертонії при вживанні каші два рази в день.
На рядок вище розташувалася гречана каша. Її калорійність нижче, ніж у вівсянки. У гречці також є харчові волокна, вітаміни групи В, вона дозволяє зберігати енергію і підтримувати витривалість. Нарешті, найкориснішою була визнана лляна каша.
"Це єдиний з продуктів рослинного походження, в якому присутня одна з трьох жирних кислот — Омега-3. Вона необхідна для судин і кровообігу, тому що знижує в'язкість крові. Також вона є профілактичним фактором щодо деяких злоякісних захворювань, тому що має антиоксидантні властивості, сприяє продовженню молодості і перешкоджає передчасному старінню", — підсумувала Чехоніна.
читайте такожПравильний осінній раціон: як приготувати смачну і корисну кашу за 5 хвилин
Нагадаємо, раніше шотландські вчені з Абердинського університету з'ясували, що низькокалорійні дієти можуть продовжити життя.
На думку вчених, низькокалорійні програми харчування дозволяють на 18% знизити ризик ранньої смерті у людей з надлишком маси тіла.
Як заявила співавтор даного дослідження Елісон Авенель, найбільш корисні дієти з низьким вмістом жиру, цукру і рафінованих вуглеводів.