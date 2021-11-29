Яка риба накопичує ртуть і небезпечна для тіла - відповідь дієтолога / ua . depositphotos.com

Є певна кількість "корисних" продуктів, які легко можуть нашкодити організму. Про це повідомляється лікар-дієтолог Євген Арзамасцев в ефірі телеканалу "Москва 24".

За його словами, небезпеку може становити риба тунець. Протягом життя вона накопичує важкі метали, в тому числі ртуть.

"Важливо розуміти, що тунець - це велика риба, з великим терміном життя. А чим довше живе риба, тим більше шкідливих компонентів вона може накопичити", - повідомив дієтолог.

Крім того, Арзамасцев попередив любителів вівсянки швидкого приготування, яка може привести до порушення обміну речовин через швидку засвоюваність.

"Є вівсяні пластівці, а є цільна вівсянка. Вівсяні пластівці - це той продукт, який максимально швидко оброблений", - зазначив лікар.

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На його думку, вкрай шкідливим продуктом може бути і йогурт.

"Для того, щоб йогурт був смачнішим, виробники, крім фруктів, можуть туди додавати консерванти, барвники і цукор", — зазначив лікар.

Крім того, Арзамасцев порадив ретельніше вибирати яблука, привезені з інших країн.

"Швидше за все, такі плоди сильно оброблені. Їх шкірка покрита воском для того, щоб вони були красивими, а ще на них наносяться антигрибкові речовини для збереження від паразитів і грибка під час перевезення", —підсумував він.

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