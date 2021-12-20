Які аналізи потрібно здати і які процедури пройти, щоб уберегти тіло від проблем: повний перелік

Які аналізи потрібно здати і які процедури пройти, щоб уберегти тіло від проблем / УНІАН

Певна кількість аналізів і медичних процедур, вельми важливих для профілактики різних і часом вельми серйозний захворювань, українцям бажано здавати і проходити регулярно − за направленням сімейного лікаря. Портал ТСН в деталях описав всю процедуру.

Загальний аналіз крові - в середньому 200 гривень;

Біохімічний аналіз крові - в середньому 600 гривень;

Ліпідограма – тест на холестерин) - 445 гривень;

Аналіз сечі - 150 гривень;

Рентген легенів - 375 гривень;

УЗД черевної порожнини - 400 гривень;

Електрокардіограма - 200 гривень;

УЗД серця – 500 гривен;

Гінеколог – 400 або уролог - 500 гривен;

УЗД грудей – 400 гривен.

В середньому, кажуть журналісти, на здачу аналізів і профілактичний огляд необхідно п'ять годин часу. Після досягнення сорокарічного віку, зі зрозумілих причин, необхідно проходить набагато більше процедур-більше грошей. Близько п'яти-шести тисяч гривень. Після сорока у жінок УЗД грудей замінюється на мамографічний огляд 600 гривень.

До обов'язкового списку у чоловіків додається УЗД простати - 200 гривень і аналіз крові на онкомаркер PSA − 300 гривень. Також і чоловікам, і жінкам після сорока треба робити колоноскопію (огляд прямої кишки) -1000 гривень.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що індійські лікарі виявили зв'язок між ризиком тяжкого перебігу коронавірусної хвороби і рівнем заліза в організмі.

Медики з меморіальної лікарні короля Едуарда в Пуне (Індія) провели дослідження, в якому взяли участь 120 пацієнтів, серед них 70 чоловіків, середній вік "випробовуваних" 50 років. ШВЛ знадобилося 21 пацієнту (17,5 відсотків), летальність настала також у 21 пацієнта (17,5 відсотків). І у всіх з них були підвищені вихідні рівні феритину і каталітичного заліза, а також гіпсидину,