Які продукти потрібно виключити з новорічного меню - відповідь експерта / ua . depositphotos.com

Деякі популярні на новорічному столі продукти дуже шкідливі для організму, а також пояснила, чим їх найкраще замінити. Про це Нутриціолог Катерина Муравська розповіла в коментарі РИА Новости.

За її словами, в першу чергу потрібно відмовитися від" ворогів стрункої фігури " ‒ майонезу, ковбаси, сосисок, готового фаршу та інших напівфабрикатів. Крім того, в "в чорний список" Муравська додала потрапили м'ясні, рибні та овочеві консерви, крабові палички.

"Магазинний майонез дуже жирний, шалено калорійний, замінити його можна, наприклад, йогуртом, сметаною, густим мацоні. Сир можна, але в невеликій кількості. Краще віддавати перевагу більш легким сортам сиру - адигейському, бринзі, тофу. Соління, гострі соуси підвищують апетит і спрагу, переївши їх, можна випити багато рідини. Організму буде непросто впоратися з великим об'ємом рідини, та ще при рясному вживанні їжі", - говорить вона.

Муравська зазначила, що торти і тістечка з масляним кремом містять багато калорій, а ось суфле, желе, безе і мармелади – це відносно легкі святкові десерти.

"Бажано відмовитися і від картоплі, жирних сортів м'яса, салатів з сухариками і чіпсами, білого хліба та інших виробів з пшениці. Салати найкраще заправляти йогуртовими соусами", - підсумувала експерт.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що вчені з'ясували, чим саме небезпечно для здоров'я самотність. Всього в дослідження міжнародної групи вчених брали участь 470 тисяч чоловік.

До того медики стверджували, що дозоване вживання спиртних напоїв покращує метаболізм глюкози і жирів, а також знижує рівень інсуліну.