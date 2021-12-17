Які продукти покращують роботу кишечника - відповідь вчених/ ua.depositphotos.com

Близько 70% клітин імунної системи людини знаходиться в кишечнику, а конкретно в слизовій оболонці травного органу. Однак бактерії, що знаходяться в ній, вимагають корисну підживлення продуктами для правильної його роботи. Про це повідомляє портал РИА Новости з посиланням на коментар вчених.

Через неправильне харчування, кажуть дослідника, підвищується сприйнятливість до інфекцій. З'являється ризик придбати хронічні хвороби кишечника, які можуть привести до більш серйозних проблем (наприклад, до цирозу печінки). Однак правильна їжа розмножує корисні бактерії і стримує шкідливі.

В даному випадку на допомогу кишечнику приходять продукти, які містять легкорозчинні і натуральні харчові волокна. Регулярне споживання нижчевказаної їжі нормалізує роботу даного органу і сприяє поліпшеному травленню:

- Банан;

Багаті інуліном (корисне натуральна речовина). Він благотворно впливає на зростання протизапальних бактерій в кишечнику.

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- Риба;

Як відомо, риба насичена жирними кислотами. Вона добре позначається на харчуванні слизової оболонки і зміцнює захисну функцію організму.

- Картопля в мундирі;

Картопляна шкірка містить масляну кислоту, яка також задіюється в захисті кишечника. Плюс вона позитивно позначається на стані слизової оболонки.

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Нагадаємо, раніше експерти розповіли, що хорошою комбінацією продуктів для підвищення імунітету організму є суміш лимона і імбиру.

До того медики стверджували, що риба лосось – потенційний розсадник китайського коронавірусу COVID-19. Інфекція в її м'ясі може бути життєздатною більше восьми днів