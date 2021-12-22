Які сухофрукти найшкідливіші - відповідь вчених / ua.depositphotos.com

При виборі сухофруктів вкрай важливо звертати увагу на їх зовнішній вигляд, так як він може попередити про приховану шкоду продукту. Про це в коментарі порталу РИА Новости розповіла дієтолог Світлана Панченко.

"Що стосується сухофруктів, до всіх з них потрібно добре придивлятися. Їх зовнішній вигляд повинен вам підказати, як саме висушений і оброблений сухофрукт. Якщо він блискучий і дуже м'який, швидше за все, для обробки використовувався жир або гліцерин. Наприклад, глянцевість фінікам надає вимочування в цукровому сиропі", - сказала Панченко.

За словами дієтолога, сухофрукти потрібно купувати самі звичайні, а не "глянцеві".

"Також більшість сухофруктів піддається обробці діоксидом сірки для більш тривалого зберігання і захисту від паразитів. Намагайтеся брати сухофрукти без блиску, самі звичайні, без потрісканої шкіри, з нормальним запахом, з кісточкою, а горіхи — в шкаралупі", — додала дієтолог.

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