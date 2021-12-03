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Які варіанти сніданків найкращі для схуднення - відповідь дієтолога

3 грудня 2021, 21:50

Експерт заявила, що деяким більше підходять білкові сніданки, а комусь - вуглеводні, і потрібно методом проб і помилок вибирати ідеальний для себе.

Сніданок
Які варіанти сніданків найкращі для схуднення - відповідь дієтолога / ua.depositphotos.com

Є певна кількість страв для сніданку, які найкраще підходять для схуднення. Про це відомий дієтолог Тетяна Дік заявила в коментарі РИА Новости.

Експерт заявила, що деяким більше підходять білкові сніданки, а комусь - вуглеводні, і потрібно методом проб і помилок вибирати ідеальний для себе. Дік також назвала кілька варіантів страв, в яких переважають білки.

"Яєчня або омлет з овочами, сиром, сирники, сир з ягодами і горіхами. Вуглеводні сніданки: каша з фруктами, млинці або запіканки ", − говорить він.

Дієтолог зазначила, що можна снідати "комбінованими" стравами: тостами з сиром, з авокадо і яйцем, кашею і парою яєць, вівсянкою з начинкою або сирно-фруктовою запіканкою.

Крім того, фахівець зі здорового харчування Пола Доебріч детально розповіла про способи, які допоможуть схуднути без особливих зусиль і обмежень. Вона стверджує, що позбутися зайвої ваги стає простіше, якщо щоночі спати від семи до восьми годин.

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Нагадаємо, раніше шотландські вчені з Абердинського університету з'ясували, що низькокалорійні дієти можуть продовжити життя.

На думку вчених, низькокалорійні програми харчування дозволяють на 18% знизити ризик ранньої смерті у людей з надлишком маси тіла.

Як заявила співавтор даного дослідження Елісон Авенель, найбільш корисні дієти з низьким вмістом жиру, цукру і рафінованих вуглеводів.

viber
дієта завтрак
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