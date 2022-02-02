Яким людям загрожує важка форма перебігу "Омікрона" - відповіді лікарів / Reuters

В Японії медики з'ясували, що важка форма перебігу коронавірусу COVID-19 у випадку зі штамом коронавірусу "Омікрон" найбільш характерна для літніх людей, які вакцинувалися давно. Про це повідомляє портал Express.

Є інформація, що в Країні висхідного сонця фіксують збільшення числа госпіталізацій пацієнтів у віці 60 років і вище з гострою пневмонією після зараження штамом "Омікрон".

Як повідомляють фахівці з Медичного центру "Фудзіміно", більше половини з пацієнтів цієї вікової групи були госпіталізовані з пневмонією. І, відповідно, потребували апаратах штучної вентиляції легенів.

"Госпіталізовані пацієнти стають все старше, і у них розвиваються важкі симптоми", - сказав керівник медичного закладу Акіра Кано.

За його словами, гостра пневмонія проявляється у літніх пацієнтів, які вакцинувалися давно. Крім того, Кано додав, що заяви про м'якість "Омікрона" далекі від того, що він бачив на практиці.

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Нагадаємо, в Україні зафіксовано різке зростання хворих коронавірусом. Вперше за час новорічних та різдвяних свят цього року кількість нових виявлених хворих за добу перевищила 10 тисяч осіб.

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