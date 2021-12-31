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Який напій покращує показники кров'яного тиску - відповідь вчених

31 грудня 2021, 03:58

З'ясувалося, що в середньому систолічний ("верхний") тиск у людей, які вживали даний напій, знижувався на 152 міліметра ртутного стовпа.

Соку
Який напій покращує показники кров'яного тиску - відповідь вчених / ua.depositphotos.com

Вживання журавлинного соку може сприяти нормалізації артеріального тиску. Про це повідомляє британський портал Daily Express з посиланням на дослідження вчених, результати якого були опубліковані в журналі European Journal of Nutrition.

В основу наукової роботи лягли дані 45 досліджень. З'ясувалося, що в середньому систолічний ("верхній") тиск у людей, які вживали даний напій, знижувався на 1,52 міліметра ртутного стовпа, а діастолічний — на 1,78 міліметра ртутного стовпа.

Крім того, вчені з Університету Лаваля (Канада) заявили, що журавлинний сік позитивно впливає на рівень холестерину в крові. На їхню думку, такий ефект обумовлений поліфенольними сполуками, які містяться в ягоді. Також наголошується, що даний напій відомий своїми антиоксидантними і протизапальними властивостями.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дієтолог Світлана Фус попередила, що насіння льону протипоказані дітям до трьох років. Вони можуть нашкодити всім людям, у яких є камені в жовчному міхурі, і конкретно жінкам, у яких є гінекологічні захворювання.

До того Фус повідомляла, що є три важливих правила здорового харчування, перше — має бути гармонійне співвідношення енергії, яку людина отримує з їжею протягом дня, і енергії, яку він витрачає.

viber
сік артеріальний тиск організм
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