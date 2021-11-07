Який продукт підходить людям зі слабким серцем - порада експерта / Moscow-Live / flickr.com

Включення болгарського перцю у раціон добре впливає на людей, які схильні до серцево-судинних захворювань. Про це заявила в коментарі РИА Новости сімейний фахівець-нутриціолог Катерина Маркова.

"Болгарський перець є джерелом таких вітамінів і мінералів, як А, Е, В2, В5, В9, РР, цинк, залізо, калій. І, звичайно ж, прекрасним джерелом вітаміну С. але тут варто мати на увазі, що для того, щоб зберегти вітамін С, необхідно їсти фрукти і овочі цільними. Нарізати допускається безпосередньо перед подачею на стіл і керамічним ножем", - розповіла вона.

Маркова додала, що болгарський перець також збагачує організм клітковиною. Найбільше її міститься саме в червоному перці - 2,1 грама на 100 грамів.

"Найбільш сприятливий ефект додавання болгарського перцю в раціон буде спостерігатися у людей зі схильністю до серцево-судинних захворювань. Завдяки вмісту вітаміну Р і вітаміну С стінки судин будуть більш еластичними", - зазначила вона.

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