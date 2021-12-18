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Який продукт стає краще після довгого зберігання в холодильнику - дослідження

18 грудня 2021, 04:38

Серед їжі, яка виробляє небезпечні канцероген (нітрити), виділили зелені листові овочі, морепродукти, холодні овочеві страви, а також недоварені яйця.

Холодильник
Який продукт стає краще після довгого зберігання в холодильнику - дослідження / ua.depositphotos.com

Зберігання в холодильнику може наділити різні продукти як шкідливими, так і корисними властивостями, які допомагають у профілактиці захворювань шлунка і кишечника. Про це повідомляє Китайський портал Sina з посиланням на свіжі дослідження.

Серед їжі, яка виробляє небезпечні канцероген (нітрити), виділили зелені листові овочі, морепродукти, холодні овочеві страви, а також недоварені яйця. Корисні властивості вареного рису при низькій температурі значно посилюються − за ніч в ньому з'являється велика кількість стійкого крохмалю, який допомагає людині справлятися з багатьма проблемами.

"Стійкий крохмаль повільно перетравлюється і всмоктується, тому він не буде занадто швидко підвищувати рівень цукру в крові, таким чином, він добре впливає на його регулювання. У той же час такий крохмаль дарує відчуття ситості, яке важливо для діабетиків, пацієнтів з гіпертонією і людей з ожирінням", — пояснюють експерти.

Друге корисна властивість такої речовини, вважають вони, це профілактика пухлин в кишечнику − після реакції крохмалю і кишкових бактерій утворюється масляна кислота. Вона не тільки зміцнює імунітет кишечника, але і при появі ракового процесу безпосередньо впливає на злоякісні клітини, пригнічуючи їх зростання і сприяючи поступової загибелі.

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Нагадаємо, раніше шотландські вчені з Абердинського університету з'ясували, що низькокалорійні дієти можуть продовжити життя.

На думку вчених, низькокалорійні програми харчування дозволяють на 18% знизити ризик ранньої смерті у людей з надлишком маси тіла.

Як заявила співавтор даного дослідження Елісон Авенель, найбільш корисні дієти з низьким вмістом жиру, цукру і рафінованих вуглеводів.

viber
здоров'я дієта рис
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