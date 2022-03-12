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Коли і як закінчиться війна в Україні - відповідь експерта Центру військово-морського аналізу

12 березня 2022, 03:27

Військовий аналітик був одним з тих, хто впевнено передбачав повномасштабне вторгнення Кремля в Україну.

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Майкл Кофман про війну в Україні / voanews.com

Україна може перемогти Росію, але це трапиться не скоро. Терміни перемоги залежать від отримання бойових літаків і засобів ППО. А тим часом російські окупанти посилять бомбардування мирних кварталів і намагатимуться оточити Київ.

Цитати виступу Майкла Кофмана, військового експерта CNA (Center for Naval Analyses/Центр військово-морського аналізу) 9-го березня в Інституті Кеннана наводить Голос Америки.

За його словами, незважаючи на провал початкових планів РФ щодо окупації України, найгірше ще попереду.

"Початкові військові плани Кремля в Україні провалилися, і вони була приречені на невдачу, тому що грунтувалися на допущеннях, що мали мало відношення до реальності. В реальності Росія "розбила собі ніс" - зазнала значних втрат на початку війни, не досягла початкового оперативного успіху і отримала найгірші з усіх можливих санкцій", - вважає Кофман.

Однак, проваливши початковий бліцкриг по зміні влади, тепер РФ намагається реорганізувати кампанію в стандартну загальновійськову операцію.

"У підсумку російські частини значно просунулися вперед, особливо на півдні, де швидкість просування була досить високою. В останні дні домоглися і деякого прогресу в районі Києва, неухильно оточуючи його. Росіяни збираються оточити місто і потім штурмувати його по частинах. Вони повернулися до інтенсивного використання вогневої потужності, адже російська армія багато в чому є саме артилерійською армією", - додав експерт.

Кофман вважає, що армія РФ зазвичай використовує посилену вогневу міць, коли вступає в бойові дії в містах.

"Це трагічно, але я не здивований тим, що бачу. І я очікую, що далі буде тільки гірше. Протягом всієї війни, особливо на другому тижні, ми бачимо також посилення використання авіації, також в міських районах. І ви бачите, які руйнування супроводжують це", - сказав він.

На питання, чи доб'ються росіяни хоча б тактичного успіху? Наприклад, чи візьмуть Київ? Кофман відповів, що це залежить від наявності зброї в Україні.

"А це в першу чергу бойові літаки, засоби ППО. І це важливо не тільки тактично: від військових результатів залежить, наскільки істотно Москва знизить планку первинних політичних запитів на майбутніх переговорах", - зазначив експерт.

При цьому, за його словами, Україна може перемогти Росію, але війна ще далека від завершення.

"Поки ми набагато ближче до її початку. Російські збройні сили зазнали значних втрат, в найближчі тижні їх бойовий потенціал будуть виснажений, і їм буде потрібна оперативна пауза. Але це не покладе край війні: припинення вогню часто використовується для переозброєння, реорганізації та поповнення запасів. Ми в найпершій фазі війни, а вона триватиме якийсь час, і, ймовірно, ставатиме все більш жорстокою. Найгірше, ймовірно, ще попереду - особливо з точки зору облоги міст і вуличних боїв", - підсумував експерт.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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