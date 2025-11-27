Коли може закінчитись мобілізація в Україні: названо головну умову

Експерт сказав, якою може стати мобілізація найближчим часом.

https://news.glavred.net/kogda-mozhet-zakonchitsya-mobilizaciya-v-ukraine-nazvano-glavnoe-uslovie-10719236.html Посилання скопійоване

Скільки триватиме мобілізація / колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Наразі росіяни не мають бажання зупинятися

Мобілізація продовжиться, навіть якщо інтенсивність боїв знизиться

Вона триватиме до моменту оголошення демобілізації

Останніми днями звучать різні оцінки щодо можливого закінчення війни в Україні. Разом із цим постає питання - коли закінчиться мобілізація. Про це сказав колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак в коментарі ТСН.ua.

За його словами, росіяни не мають поки бажання зупинятися.

відео дня

"Загалом є дві моделі ведення перемовин про мир. Західна модель: політики сіли за стіл переговорів, а військові (з обох сторін) зупиняються. Східна модель, якої дотримується Росія: політики спілкуються, а війна продовжується, захоплення тривають. Вони, росіяни, міркують так", - каже експерт.

Ступак також сказав, якою може стати мобілізація найближчим часом. На його думку, мобілізація продовжиться, навіть якщо інтенсивність бойових дій знизиться.

"Підрозділам треба ротації, треба навчати нові підрозділи. Цей процес буде тривати навіть за умови, що за стіл переговорів сядуть Путін, Трамп та Зеленський. Мобілізація буде тривати. До моменту, поки не буде оголошено демобілізацію", - вважає він.

Розширення мобілізації

Раніше президент України Володимир Зеленський говорив, чи можливе розширення мобілізації в Україні.

За його словами, зараз система мобілізації працює за рішенням армії, яка ухвалила призов приблизно 30 000 осіб на місяць.

"Навіть якщо військові просять мобілізувати більше людей, треба враховувати потреби суспільства: люди працюють, платять податки, а ці кошти йдуть на оборону. Тому потрібно знайти баланс", - підкреслив він.

Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Мобілізація - останні новини України

Як повідомляв Главред, в Україні набули чинності оновлені правила щодо надання відстрочки від призову для студентів. Тепер право на продовження навчання замість мобілізації залежить від форми здобуття освіти, рівня та спеціальності.

Також в Україні знову розширили програму "Контракт 18-24", створену для залучення молодих та вмотивованих громадян до війська. Тепер вона поширюється на всі складові Сил оборони України.

Крім того, в Україні набув чинності закон, який дозволяє чоловікам віком від 60 років і старше проходити військову службу за контрактом на добровільних засадах.

Читайте також:

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред