Коли Росія завдасть нового масованого удару по Україні - названо головну умову

Військовий експерт попереджає, що Росія може завдати нової масованої атаки по Україні найближчим часом, зокрема після настання сильних морозів.

https://news.glavred.net/kogda-rossiya-naneset-svoy-massirovannyy-udar-po-ukraine-nazvano-glavnoe-uslovie-10730219.html Посилання скопійоване

Коли Росія завдасть нового масованого удару по Україні / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Про що сказав Коваленко:

Росія намагається вирахувати маршрути польоту ракет і дронів для нової масованої атаки

Удар може відбутись вже найближчими днями

Російські окупаційні війська не відмовились від комбінованих ракетно-дронових ударів по території України. Наступний масований удар по Україні може відбутись тоді, коли температура повітря опуститься нижче 20 градусів. Про це в ексклюзивному коментарі Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За словами Коваленка, наразі російські війська зосереджені на виявленні позицій української протиповітряної оборони, щоб у подальшому коригувати маршрути польоту ракет і дронів. Ворог аналізує наявні траєкторії та обирає ті з них, де ризик ураження засобами ППО є найменшим. Саме з цією метою Росія підіймає стратегічну авіацію, не здійснюючи пусків по території України, використовуючи такі вильоти для уточнення маршрутів і параметрів польоту як ракет, так і безпілотників.

відео дня

Водночас Коваленко наголошує, що нова масована атака по Україні неминуча.

"Росія не відмовлялася від терору тилової України і В них зараз повністю готовий весь боєкомплект, що по дронах, що по ракетах. І це може відбутися не просто на цьому тижні, це може відбутися навіть цієї ночі", - вказав він.

Експерт додав, що, на його думку, росіяни не завдають масованих ударів по Україні через те, що чекають на посилення морозів.

"Але, на мій погляд, вони зараз очікують приходу до України морозів мінус 15, мінус 20. І саме в цей період вони нанесуть масовий комбінований на удар. Якраз коли будуть морози мінус 20", - резюмував Коваленко.

Звідки і якими типами озброєння Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Коли температура може опуститись нижче 20 градусів

В цьому контексті варто зазначити, що зниження температури до 20 градусів може відбутись вже цими вихідними. Про це в Інтерв'ю Главреду повідомила синоптик Наталя Птуха.

"Вночі очікуємо від -14 до -20 морозу, місцями до -23. Денні максимуми звісно, трошки вищі, але очікуємо мороз від - 9 до -15 градусів. Саме з півночі арктичне повітря прийде на територію України", - зазначила синоптик.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 6 січня в Дніпрі пролунали потужні вибухи — місто зазнало масованої атаки ударних безпілотників типу Shahed. Виконувач обов’язків очільника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив про пошкодження багатоповерхового будинку.

Коментуючи масштабну ракетно-дронову атаку Росії 5 січня, президент України Володимир Зеленський зазначив, що у Харкові, Дніпрі та низці інших міст і громад тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів.

У ніч на 5 січня російські війська також атакували Чернігів, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Внаслідок удару постраждало приватне підприємство на околиці міста, повідомив керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Інші новини:

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред