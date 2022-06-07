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Коли відбудуться вирішальні бої у війні: астрологиня назвала місяць

7 червня 2022, 10:14

Від цих боїв на фронті залежатиме подальший хід війни і її завершення.

Асторологиня назвала місяць, коли відбудуться вирішальні бої у війні/ Reuters, pixabay.com

За прогнозом астрологині Ольги Медвецької, розв’язання війни в Україні варто очікувати у жовтні поточного року.

Саме в той час відбудуться вирішальні бої Збройних сил України з ворожими російськими силами, що визначить подальших хід подій. Про це астрологиня розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Проте, за її словами, розв'язання не означає завершення війни.

Медвецька зазначила, що Сатурн буде ретроградним аж до жовтня. При цьому він під час такого ретроградного руху опиниться у квадраті з Ураном.

Вона зазначила, що, найімовірніше, це і буде розв'язанням війни.

"Сатурн – це заскорузле, старе, авторитаризм, тоталітаризм, минуле, тиск. І він буде протидіяти Урану. Уран – це молодість, революція, народ, бунтарство, свобода. Сатурн буде у знаку Водолія, а РФ йде під знаком Водолія. А Уран буде у знаку Тільця – у знаку України", – розповіла астрологиня.

Нагадаємо, астрологи і фахівці прогнозують, що бойові дії влітку 2022 будуть тільки інтенсивнішими.

Також раніше астрологиня Медвецька назвала дати запеклих боїв влітку, і зазначила, що влітку почнеться ескалація на фронті.

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