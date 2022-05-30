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Почнуться найсильніші бої і ескалація війни: астрологи назвали критичні для України дні

30 травня 2022, 17:55

Початок червня буде вкрай важким для України.

гороскоп для України
Гороскоп для України / pixabay

Війна в Україні триває вже четвертий місяць. Кожен українець мріє швидше повернуться додому. Астрологи та фахівці прогнозують, що бойові дії влітку 2022 будуть тільки інтенсивніше.

Астролог Ольга Медвецька заявила, що для України настає важливий період. За її словами, на початку червня можлива ескалація у війні з Росією.

Як зазначає астролог, період до 6 червня дуже важливий, оскільки в цей час відбувається з'єднання Марса з Юпітером в знаку Овна. Фахівець пояснює, що в такий час висока ймовірність ескалації конфлікту, збільшення жорстокості і насильства.

"Хороша новина в тому, що Меркурій незабаром повернеться до своєї звичної траєкторії (3.06), пару днів прийде в себе і всі процеси будуть протікати легше (приблизно з 10.06)", - говорить Медвецька.

Астролог Дмитро Уранус також зазначає, що початок червня буде важким для України. За його прогнозом, в цей період можуть посилитися військові дії, і потрібно протриматися півтора місяці.

Критично важливою датою астролог називає 5 червня.

"Після 5 числа Марс переходить в Телець. І в липні поступово ситуація на фронті почне змінюватися на користь України, ближче до серпня, особливо в серпні. Телець знак України, і бог війни Марс втратить свій натиск і силу проходячи по Тельцю. Марс перестане благоволити агресору в липні", - додав фахівець.

"ЗСУ виганятимуть ворога з території України в червні. Або вороги почнуть зупинятися. Так, будуть втрати, буде складно. Будуть серйозні бої. Але ворога виганятимуть", - зазначає астролог Анжела Перл.

За словами астролога, новий виток ескалації можливий під Новий рік. Перл підкреслила, що Донбас Україна може повернути військовим шляхом, а Крим – шляхом переговорів, буде укладено угоду.

читайте також"Йде найжорстокіший період війни": астролог назвав дати запеклих боїв за території України

Коли закінчиться війна в Україні

Раніше астролог Англеліна Михайличенко попередила українців, що сонячне затемнення 30 квітня може сильно вплинути на розвиток війни в Україні. За її прогнозом, нову фазу війни можна очікувати вже з 29 квітня.

Відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв назвав дати, коли йтимуть самі важкі бої і чого чекати Україні в майбутньому. Астролог зазначає, що українці повинні готуватися до літа. Тоді бойові дії будуть вщухати.

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