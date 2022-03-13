Коли завершиться війна: астролог склала гороскоп для України

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Відома астролог, яка є фахівцем з ведичної астрології Сара Сарасваті також дала свій прогноз про ситуації в Україні та світі.

Відповідні повідомлення вона зробила на своїх сторінках в Instagram.

"У гороскопі України місяць в Козерозі, а значить, у країни зараз йде період Саді Саті. Сатурн буде тиснути до січня 2023 року. Відповідно, весь 2022 рік несприятливий для України. З 7 лютого 2022 року по жовтень 2024 року в Україні йде планетний період Юпітер/Венера. Ретро Венера спалена і відповідає за війну, суди і конфлікти. Ретроградність піднімає питання минулого. Конфлікт буде поступово згасати із завершенням періоду Венери, в кінці 2024 року", - зазначає астролог.

Коли бойові дії почнуть вщухати і чекати якнайшвидшого вщухання війни.

"Сатурн буде тікати від Марса, але Марс наздожене Сатурн з 2 по 7 квітня, де буде найнебезпечніший період: він торкнеться травм і конфліктів. Марс залишить знак Козерога 8 квітня 2022 року і перейде в знак Водолія, що допоможе розвантажити конфлікт і загальне загострення. У 2022 році тіньові вузли змінять свої знаки. Зміна тіньових вузлів Раха/Кету може принести зміни в парламенті України", - додала вона.

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Коли війна в Україні закінчиться

Як повідомляв Главред, відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і покінчить він життя самогубством.

Астролог Ганна Федоренко розповіла, коли закінчиться війна в Україні 2022 і як розвиватимуться події найближчим часом.

За словами астролога, бойові дії можливі на початку квітня, а потім Україну чекають кардинальні зміни в кращу сторону.

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