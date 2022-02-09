Комаровський назвав два основних і найпопулярніших симптому Омікрона

Євген Комаровський / УНІАН

Відомий український медик-педіатр, письменник і телеведучий Євген Комаровський розповів про те, що існує два принципових симптому штаму Омікрон, завдяки яким він і відрізняє від інших видів COVID - 19 (в першу чергу від штаму Дельта). Про це лікар розповів в ефірі каналу "Україна 24".

За словами Комаровського, мова йде про симптоми сильної слабкості і болю в горлі при ковтанні. При Омікроні заражені часто скаржаться на те, що їм боляче ковтати, при інших варіантах коронавірусу такий симптом рідко виникав.

"Дуже часті скарги на біль у горлі. Щоб було боляче ковтати - такого за симптоматикою ковіда раніше не помічали. Принаймні цей симптом виникав в одиничних випадках, а при Омікроні – відразу", – сказав педіатр.

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Нагадаємо, раніше керівник Українського МОЗ Віктор Ляшко перерахував найважливіші відмінності Омікрона від інших штамів COVID-19. Таку інформацію чиновник озвучив у рамках традиційного брифінгу.

Зокрема, каже Ляшко у Омікрона в кілька разів коротший інкубаційний період, а також:

штам поширюється в сім разів швидше - в порівнянні з раніше циркулюючим штамом Дельта;

хвора людина може заражати інших вже в першу добу після власного інфікування;

у порівнянні з попередніми штамами, Омікроном значно частіше хворіють діти.

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