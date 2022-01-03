У МОЗ назвали терміни, коли штам Омікрон охопить всю Україну

Коронавірус / Reuters

У Міністерстві охорони здоров'я дали прогноз, коли Україні слід очікувати широкого поширення штаму Омікрон.

Головний державний санлікар України Ігор Кузін повідомив, що вже в січні Омікрон може охопити всю Україну.

За його словами, з другої половини січня і в лютому в Україні очікується зростання захворюваності на коронавірус через штам Омікрон.

"COVID-19 в Україні йде з невеликим запізненням щодо країн ЄС: спалахи, що реєструються в Європі, в Україну приходять через 1-2 місяці після того, як вони досягли піку там", - пояснив Кузін в інтерв'ю Громадському.

Омікрон у світі

Нагадаємо, на даний момент штам коронавірусу Омікрон виявили вже в 77 країнах світу. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус вважає, що нових карантинних обмежень не уникнути. За його словами, Омікрон швидше за все присутній вже в навіть в тих державах, в яких його ще не зафіксували.

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Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.

Тим часом лікарі уточнили симптоми штаму коронавірусу Омікрон. Вони збігаються з симптомами звичайної застуди.

Омікрон в Україні

18 грудня в Україні підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Вже 21 грудня головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що пацієнт, у якого діагностували Омікрон, отримав негативний ПЛР-тест.

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