У МОЗ назвали терміни, коли штам Омікрон охопить всю Україну

З другої половини січня і в лютому в Україні очікується зростання захворюваності на коронавірус.
У Міністерстві охорони здоров'я дали прогноз, коли Україні слід очікувати широкого поширення штаму Омікрон.
Головний державний санлікар України Ігор Кузін повідомив, що вже в січні Омікрон може охопити всю Україну.
За його словами, з другої половини січня і в лютому в Україні очікується зростання захворюваності на коронавірус через штам Омікрон.
"COVID-19 в Україні йде з невеликим запізненням щодо країн ЄС: спалахи, що реєструються в Європі, в Україну приходять через 1-2 місяці після того, як вони досягли піку там", - пояснив Кузін в інтерв'ю Громадському.
Омікрон у світі
Нагадаємо, на даний момент штам коронавірусу Омікрон виявили вже в 77 країнах світу. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус вважає, що нових карантинних обмежень не уникнути. За його словами, Омікрон швидше за все присутній вже в навіть в тих державах, в яких його ще не зафіксували.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.
Тим часом лікарі уточнили симптоми штаму коронавірусу Омікрон. Вони збігаються з симптомами звичайної застуди.
Омікрон в Україні
18 грудня в Україні підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Вже 21 грудня головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що пацієнт, у якого діагностували Омікрон, отримав негативний ПЛР-тест.
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