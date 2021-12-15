В Єврокомісії розповіли, коли штам "Омікрон" домінуватиме в Європі

Новий штам поширюється дуже швидко.
Штам коронавірусу "Омікрон" дуже швидко поширюється і може стати домінуючим у Європі вже до середини січня 2022 року.
Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Європарламенті, пише Європейська правда.
"Наукові дані свідчать: варто готуватися до того, що варіант "Омікрон" на середину січня стане домінуючим у Європі", – зазначила вона.
За словами фон дер Ляєн, зараз у Європі краще становище, ніж було раніше. І основну роль у цьому зіграло достатня кількість і доступність вакцин від COVID-19.
Президентка Єврокомісії зазначила, що у країнах ЄС вакцинувалися уже 66,6% населення. Вона додала, що далі потрібно щеплювати людей підсилювальною дозою – це допоможе краще їх захистити, зокрема і від нового штаму коронавірусу.
читайте також"Омікроном" і "Дельтою" можна інфікуватися одночасно: кому загрожує перехресне зараженняРаніше у Данії та Норвегії заявляли, що штам "Омікрон" може стати панівним у цих країнах уже цього тижня, пише Радіо Свобода. Такий прогноз зробили представники органів охорони здоров’я держав.
Наскільки "Омікрон" уже поширений у світі
Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що штам коронавірусу "Омікрон" виявили вже в 77 країнах світу. Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреїсус вважає, що нових карантинних обмежень не уникнути.
Також в ВООЗ попередили, що світ вже найближчим часом зіткнеться з "цунамі" заражень коронавірусом – причому одночасно і штамом "Дельта" , і штамом "Омікрон". Таку думку висловила керівник відділу нових хвороб ВООЗ Марія ван Керкхове.
В організації зазначили, що штам коронавірусу "Омікрон" набагато більш заразний, ніж штам "Дельта", і у багато разів сильніше протистоїть вакцинам, але натомість викликає менш небезпечні для тіла симптоми хвороби.
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