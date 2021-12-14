"Чекайте цунамі заражень": у ВООЗ попередили про спільну "атаку" штамів "Дельта" і "Омікрон"

У ВООЗ попередили про спільну "атаку" штамів "Дельта" і "Омікрон" / Reuters

Керівник відділу нових хвороб Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія ван Керкхове заявила про те, що світ вже найближчим часом зіткнеться з" цунамі " заражень коронавірусом COVID-19 – причому одночасно і штамом "Дельта" , і штамом "Омікрон". Таку думку чиновниця висловила в інтерв'ю авторитетного західному порталу El Pais.

"Я думаю, ми стикаємося з цунамі інфекцій у світі, як зі штамом "Дельта", переважаючий варіант в останні місяці, так і з" Омікроном", − сказала ван Керкхове.

Далі, представник ВООЗ закликала владу країн світу не чекати і діяти.

"Нам необхідно покласти край пандемії. Нам необхідно знизити передачу вірусу до низького рівня, уникнути тяжкого перебігу хвороби за допомогою вакцинації і забезпечити своєчасне лікування. 2022 рік має стати роком, коли ми це зробимо", − зазначила ван Керк.

Чиновниця також додала, що, за попередніми даними, штам "Омікрон" все ж може певною мірою уникнути імунної відповіді, "але це не означає, що вакцини будуть марними.

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Нагадаємо, раніше головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що новий штам коронавірусу Омікрон швидко поширюється по світу. Однак, за попередніми даними, цей штам COVID-19 може бути менш небезпечний, ніж Дельта.

10 грудня у ВООЗ заявили, що Омікрон може надати негативний вплив на пандемію. Однак ситуація ускладнюється тим, що фахівці фіксують збільшення заразності вірусу. Також у ВООЗ зазначили, що робити висновки про його легкий або, навпаки, тяжкий перебіг ще дуже рано.

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