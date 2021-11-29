Комаровський назвав тип людей, які є "найідеальнішим об'єктом" для мутацій COVID-19

У кого найчастіше мутує коронавірус-доктор Комаровський відповів / скріншот

Люди, у яких слабка імунна система, є "найбільш ідеальним об'єктом для мутацій" COVID-19.. Такою думкою поділився відомий педіатр Євген Комаровський, зазначивши, що коронавірус може місяцями жити в організмі людини зі слабким імунітетом.

"Ми всі маємо розуміти, в чому полягає механізм мутації. Якщо у людини немає в організмі взагалі жодних антитіл, не треба вірусу мутувати, він просто викликає хворобу. Якщо антитіл багато, і вони нейтралізують, то вірус теж не може мутувати, він просто не може починати розмножуватися", – розповів лікар в ефірі "Україна 24".

Комаровський наголосив, що коронавірус мутує, зокрема, в організмі людей, у яких мало антитіл. "Наприклад, ВІЛ-інфіковані. Як це не парадоксально, вірус вбиває переважно людей з хорошим імунітетом", –пояснив він.

Нагадаємо, в березні минулого року почалася пандемія COVID-19. Пізніше стало відомо, що коронавірус мутує. Зокрема, раніше в цьому місяці в Південній Африці виявили варіант вірусу, який назвали "Омікрон". Південноафриканський штам коронавірусу вважається більш заразним, ніж попередні виявлені мутації.

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Коронавірус в Україні

За минулу добу, 28 листопада, коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 5 804 жителів України. У лікарні госпіталізували 2082 людини з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. На жаль, ще 297 інфікованих померли. Разом з тим одужали 10 477 пацієнтів.

Президент Володимир Зеленський мотивував українців вакцинуватися. Він заявив, що всі, хто зроблять 2 щеплення, отримають від держави по тисячі гривень. Але витратити їх на все що завгодно не вийде – вони виключно для абонементів в спортзал, відвідування кінотеатрів або квитків для подорожей по країні.

Станом на сьогодні в червоній зоні карантину знаходяться 19 областей, що прискорило темпи вакцинації, тому очікується, що взимку ми побачимо результат цього, оскільки значний відсоток людей буде захищений від складного перебігу хвороби.

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