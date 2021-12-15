Комаровський розповів, із якого віку дитина має чистити зуби

Комаровський про те, коли дітям потрібно починати чистити зуби / скріншот

Доктор Комаровський розповів, що дітям слід вчитися чистити зуби ще з несвідомого віку.

Як тільки у дитини з'явився хоч один зуб - потрібно починати чистку, зазначив лікар-педіатр у новому випуску рубрики Запитай у Комаровського на каналі "Україна".

"У деяких випадках можна починати чистити зуби ще до їхньої появи, за допомогою масажу ясен. Дуже важливо, щоб чистка зубів увійшла у дитини в звичку, щоб це сприймалося їм як обов'язкова умова нормального життя", - сказав медик.

Для того, щоб привчити дитину чистити зуби, необхідно почати це робити в несвідомому віці. А тато і мама повинні показувати приклад своєю поведінкою в цьому аспекті.

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"Перш за все, дитина повинна бачити, як тато і мама чистять зуби. Взяли малюка на руку і пішли чистити зуби, щоб дитина дивилася", - резюмував Комаровський.

Раніше Главред писав про те, що Комаровський висловився про вакцинації від коронавірусу дітей як здорових, так і вже після перенесеної хвороби. Педіатр зазначив, що для дитини таке щеплення дійсно потрібне, і пояснив чому.

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