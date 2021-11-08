Комаровський розповів про небезпеку кисневого концентратора для хворих на COVID-19

Євген Комаровський / скріншот

Через брак місць у COVID-лікарнях українці стали частіше купувати кисневі концентратори, щоб допомогти собі в домашніх умовах.

Доктор Євген Комаровський у програмі Ранок з Україною розповів, чи потрібно купувати кисневий концентратор "про всяк випадок".

За словами Комаровського, кисневий концентратор став актуальним через поширеність важких форм коронавірусу.

Цей пристрій виділяє кисень з навколишнього повітря. Завдяки пульсоксиметру дуже легко визначити, що людині не вистачає кисню.

Тому можна навіть в домашніх умовах використовувати кисневий концентратор.

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"Але я не рекомендую купувати кисневий концентратор кожній родині. Це як купити милиці - нехай лежать про всяк випадок, раптом я завтра зламаю ногу", - каже лікар.

Важливо знати інше, де взяти цей пристрій на той випадок, якщо він дійсно необхідний.

"Сьогодні багато людей здають кисневий концентратор. Це набагато вигідніше, ніж купувати пристрої. Але якщо ви тиждень в домашніх умовах використовуєте кисневий концентратор і розумієте, що він вам знадобиться ще пару місяців, тоді вам точно пора в стаціонар", - додав він.

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Раніше Комаровський повідомляв, що найближчим часом в Україні буде реальне загострення епідемії коронавірусу. За його словами, причиною цьому стане похолодання, в результаті якого люди будуть менше бувати на повітрі і будуть більше часу проводити в приміщеннях, де вище ризики зараження.

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