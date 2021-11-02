Комаровський назвав головну небезпеку штаму Дельта

Комаровський розповів про штам Дельта / скріншот

Відомий доктор Євген Комаровський озвучив причину того, що коронавірус штаму Дельта так швидко поширюється, попри всі методи профілактики і вакцинацію. Він пояснив, чому більшість способів знизити масове поширення вірусу не допомагають.

Як пояснив фахівець в ефірі програми Підсумки місяця з доктором Комаровським , вакцинація насьогодні є найефективнішим методом профілактики коронавірусу, але знизити рівень захворюваності вона не допомогла не лише через небажання українців робити щеплення. Найбільша помилка - це недотримання інших методів протидії коронавірусній інфекції.

"Цей штам дуже заразний, на відміну від інших типів коронавірусу, може передаватися з потоками повітря. Тому, крім вакцинації, дуже важливо постійно провітрювати приміщення. Те ж стосується громадського транспорту - всі автобуси або трамваї повинні після того, як висадили пасажирів, відстоятися хвилин 15 з відритими вікнами", - розповів Євген Комаровський.

Хороший спосіб контролювати норму рівня кисню в приміщенні і виявляти, чи є ризик зараження штамом Дельта – це поставити датчик вуглекислого газу.

Якщо рівень газу в приміщенні дуже високий, то це означає, що там погана вентиляція. А відповідно, ризик зараження дуже високий. Такі прилади варто ставити в школах, дитячих садах і великих приміщеннях.

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Якщо прилад покаже 1500 РРМ (кількість частинок СО2 на мільйон частинок в повітрі), то ще терпимо. Якщо більше - то слід терміново провітрити приміщення і вивести дітей на повітря. Норма – 1000 РРМ при температурі +22 градуси і вологості - 40-60%.

Раніше відомий лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський заявив, що найближчим часом в Україні буде реальне загострення епідемії коронавірусу. За його словами, причиною цьому стане похолодання, в результаті якого люди будуть менше бувати на повітрі і будуть більше часу проводити у приміщеннях, де вище ризики зараження.

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