Нові правила: до Ради тепер не потрапиш без COVID-документів

Раду можна відвідувати тільки за ковід-документами / УНІАН

Парламент ухвалив постанову Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусу. Документ під час позачергового засідання підтримали 279 депутатів, повідомляє пресслужба парламенту 2 листопада.

Рада вирішила, що постанова набуде чинності не пізніше 15 листопада.

Згідно з постановою № 6154, на період дії карантину допуск до приміщення Верховної Ради, народних депутатів, працівників апарату, помічників-консультантів нардепів та інших відвідувачів, а також представників ЗМІ дозволяється тільки за наявності документа, що підтверджує отримання вакцинації від COVID-19 однією або декількома дозами вакцин.

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Також дозволено допуск у разі негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або довідки про одужання від COVID-19, якщо людина перехворіла не більше ніж за 6 місяців до пред'явлення документа.

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Коронавірус в Україні:

Станом на ранок вівторка, 2 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 19 455 жителів країни. У тому числі захворіли 1263 дитини і 339 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 188 осіб; летальних випадків - 700; одужали - 12 639 осіб.

За останню добу найбільше підтверджених випадків covid-19 зареєстрували в Одеській (1908), Дніпропетровській (1621), Запорізькій (1341), Харківській (1337) областях та в Києві (1738).

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