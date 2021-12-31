Кому найкраще не їсти фініки - коментар експерта/ ua.depositphotos.com/

Є люди, яким необхідно мінімізувати або взагалі виключити вживання фініків. Про це в коментарі порталу РИА Новости розповів відомий фахівець-Нутриціолог Олена Степанова.

"У фініків високий глікімічний Індекс. Людям з інсулінорезистентністю і цукровим діабетом важливо їх мінімізувати. Якщо у вас є здуття, метеоризм, то теж не варто зловживати цим продуктом, — зазначила Нутриціолог.

Степанова зазначила, що під час покупки важливо звертати увагу на зовнішній вигляд (фініки не повинні блищати) і склад, в якому немає "додаткової глюкози і діоксиду сірки".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що вчені з'ясували, чим саме небезпечно для здоров'я самотність. Всього в дослідження міжнародної групи вчених брали участь 470 тисяч чоловік.

До того медики стверджували, що дозоване вживання спиртних напоїв покращує метаболізм глюкози і жирів, а також знижує рівень інсуліну.

До того вчені відповіли на питання, чи можна їсти ввечері під час дієти.