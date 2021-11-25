Кому не можна їсти капусту - коментар ендокринолога / УНІАН

Є певна кількість людей, яким необхідно мінімізувати або взагалі виключити з раціону капусту. Про це відомий ендокринолог і дієтолог Тетяна Бочарова розповіла в коментарі РИА Новости.

За її словами, в першу чергу капусту не можна їсти людям з хворобами кишечника (особливо тим, хто страждає від ентероколіту). Основна причина - клітковина, яка спровокує, як мінімум, здуття живота і метеоризм, а як максимум - загострення.

"Грубі волокна роблять капусту їжею, яка важко перетравлюється. Овоч буде шкідливий для тих, хто переніс операцію на шлунково-кишковому тракті - коли організм відновлюється — а також маленьким дітей до двох років", - повідомила Бочарова.

Крім того, каже медик, капуста шкідлива при панкреатиті. Людям з таким діагнозом не можна їсти капусту в сирому вигляді, тільки у вареному або тушкованому - не більше 100 грамів в день.

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Нагадаємо, раніше лікар-дієтолог і гастроентеролог Світлана Ісакова розповіла, що їсти на сніданок категорично не варто. За її словами, бутерброди на сніданок їсти можна, але потрібно розуміти, що це за бутерброд. Якщо мова йде про білому батоні з шматком вареної ковбаси, то такий "кулінарний шедевр" є не варто в принципі.

Деякі види ковбас цілком безпечні, якщо їх вживати зрідка і в невеликій кількості. Ліверна і кров'яна ковбаса у списку небезпеки займає перше місце. Справа в тому, що вона проводиться з додаванням внутрішніх органів тварин.