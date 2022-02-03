"Кролики" Данилець та Моїсеєнко поскаржилися на цькування в Україні: "Коли це сталося - це боляче"

Кролики не виступають в Україні з 2015 року / instagram.com/vdanmos

Коміки Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко в ефірі російської програми Судьба человека розповіли, за що їх цькують в рідній Україні, і чому вони шкодують про президентство Зеленського.

Зараз комік-дует Кролики гастролює по РФ, а останній концерт в Україні у них відбувся в далекому 2015 році в Чернігові. Але, за словами артистів, це не було їх рішенням. Через невдалий монтаж одного з російських концертів, де дует нібито радісно плескав у долоні, поки інші артисти виконували пародійну пісню про санкції в Україні, на батьківщині до них стали ставитися дуже холодно.

Квитки розкуповували, народ охоче йшов подивитися на Кроликів, проте в зали їх не пускали "хлопці з коктейлями Молотова". Кілька виступів довелося скасувати.

"Останній дзвіночок став у листопаді 2015-го у Чернігові. У нас мав бути концерт. Була ціла акція проведена в місті. Петиція губернатору, петиція меру про те, що якщо Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко виступлять у Чернігові, то буквально завтра поїдуть російські танки і чоботи російських солдатів чомусь будуть у зв'язку з нашим концертом",- згадує Володимир Моїсеєнко.

Через чотири роки, в 2019-му, Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко були внесені в базу сайту Миротворець за "участь в актах гуманітарної агресії проти України, свідому участь в інформаційно-пропагандистській провокації Росії (країна-агресор) – так званому "Телемості між Росією і Україною "Треба поговорити", організованому антиукраїнським пропагандистським каналом".

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Данилець і Моїсеєнко розповіли, як бойкотували їхні концерти / instagram.com/vdanmos

Також Кролики висловилися і про те, що президентство сильно змінило Володимира Зеленського, в минулому - коміка, який часто висміював українську владу: "Важко сказати, що сталося. Є якісь сили, які на нього вплинули і змінили всю ту риторику і всі думки, які він говорив на виборах. Все змінено на 100 відсотків. Хоча все життя він виступав за щастя, за радість і критикував нелюбих політиків народом України. І коли все це сталося - це боляче. Не тільки для нас, як для артистів, а й для всього народу українського".

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