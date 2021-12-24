Кривава аварія в Харкові: підлітка на Infiniti судитимуть за двома статтями

Микола Харківський сяде за двома статтями / suspilne . media

16-річного водія Infiniti, який став винуватцем смертельної ДТП у Харкові 23 жовтня - судитимуть за двома статтями. Експертиза спростувала слова підлітка про несправність його автомобіля, повідомив спікер Харківської прокуратури Дмитро Чубенко в коментарі РБК-Україна.

16-річного водія Infiniti судитимуть за двома статтями, а саме:

ч. 2 ст. 286 ККУ-порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого;

ч. 1 ст. 383 ККУ — завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

Згідно з висновком технічної експертизи, автомобіль підозрюваного в момент аварії знаходився в справному стані, те ж саме стосується гальмівної і рульової системи.

"Крім того, в окремому кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ст.289 ККУ-ред.). Найближчими днями обвинувальний акт буде скеровано до суду", - додав спікер.

Реклама

Смертельна ДТП у Харкові

Нагадаємо, автомобіль Infiniti, рухаючись на величезній швидкості по вулиці Одеській, врізався в машину марки Chevrolet Aveo. 16-річний підліток за кермом авто намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора.

У результаті аварії водій Шевроле загинув на місці, водій Інфініті і два його пасажири - чоловік і жінка, з травмами опинилися в лікарні. Наразі підозрюваний 16-річний Микола Харківський перебуває у СІЗО.

У меню регулярно є м'ясо, і це не завжди свинина і курка, а нерідко і яловича вирізка. Також кухарі готують для ув'язнених супи, Картопляні пюре, гречану кашу і влаштовують справжні рибні дні.

До того ж підлітки відвідують перукарню, в камерах облаштований душ, на території працює перукар. Прати особисті речі ув'язнені можуть в пральних машинах.

Читайте також: