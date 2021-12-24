Кривава аварія в Харкові: підлітка на Infiniti судитимуть за двома статтями

Згідно з висновком технічної експертизи, автомобіль підозрюваного на момент аварії знаходився в справному стані.
16-річного водія Infiniti, який став винуватцем смертельної ДТП у Харкові 23 жовтня - судитимуть за двома статтями. Експертиза спростувала слова підлітка про несправність його автомобіля, повідомив спікер Харківської прокуратури Дмитро Чубенко в коментарі РБК-Україна.
16-річного водія Infiniti судитимуть за двома статтями, а саме:
- ч. 2 ст. 286 ККУ-порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого;
- ч. 1 ст. 383 ККУ — завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.
Згідно з висновком технічної експертизи, автомобіль підозрюваного в момент аварії знаходився в справному стані, те ж саме стосується гальмівної і рульової системи.
"Крім того, в окремому кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ст.289 ККУ-ред.). Найближчими днями обвинувальний акт буде скеровано до суду", - додав спікер.
Смертельна ДТП у Харкові
Нагадаємо, автомобіль Infiniti, рухаючись на величезній швидкості по вулиці Одеській, врізався в машину марки Chevrolet Aveo. 16-річний підліток за кермом авто намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора.
У результаті аварії водій Шевроле загинув на місці, водій Інфініті і два його пасажири - чоловік і жінка, з травмами опинилися в лікарні. Наразі підозрюваний 16-річний Микола Харківський перебуває у СІЗО.
У меню регулярно є м'ясо, і це не завжди свинина і курка, а нерідко і яловича вирізка. Також кухарі готують для ув'язнених супи, Картопляні пюре, гречану кашу і влаштовують справжні рибні дні.
До того ж підлітки відвідують перукарню, в камерах облаштований душ, на території працює перукар. Прати особисті речі ув'язнені можуть в пральних машинах.
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