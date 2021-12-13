Кривава аварія в Харкові: з'ясувалося, з якою швидкістю їхав підліток

З якою швидкістю їхав винуватець аварії в Харкові / скрін

Автотехнічна експертиза встановила, що 16-річний Микола Харківський, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, їхав на Infiniti зі швидкістю 180 км / год, повідомляє представник потерпілих Ігор Черняк у понеділок, 13 грудня.

"Під час проведення експертизи було встановлено, що на момент зіткнення швидкість автомобіля Infiniti під керуванням Миколи Харківського становила 180 (!!!) км/год", - написав Черняк.

Смертельна ДТП у Харкові

Нагадаємо, 27 жовтня автомобіль Infiniti, рухаючись на величезній швидкості по вулиці Одеській, врізався в машину марки Chevrolet Aveo. 16-річний підліток за кермом авто намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора.

В результаті аварії водій Шевроле загинув на місці, водій Інфініті і два його пасажири - чоловік і жінка, з травмами опинилися в лікарні. Наразі підозрюваний 16-річний Микола Харківський перебуває у СІЗО.

У меню регулярно є м'ясо, і це не завжди свинина і курка, а нерідко і яловича вирізка. Також кухарі готують для ув'язнених супи, Картопляні пюре, гречану кашу і влаштовують справжні рибні дні.

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До того ж підлітки відвідують перукарню, в камерах облаштований душ, на території працює перукар. Прати особисті речі ув'язнені можуть в пральних машинах.

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