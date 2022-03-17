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Хто замінить Путіна: британський таблоїд назвав три впевнених кандидати

17 березня 2022, 02:10

Так як російські олігархи засудили вторгнення Путіна в Україну, його подальший термін на посаді президента під питанням.

Володимир Путін
Володимир Путін - хто його замінить / Reuters

Путінське вторгнення в Україну не тільки підняло серйозні питання про психічну стійкість російського президента, а й ескалацію насильства і жорсткі економічні санкції, накладені на Росію з усього світу.

У зв'язку з цим, кілька олігархів навіть засудили вторгнення, закликавши російського диктатора покласти йому край.

Таким чином подальше президентство Путіна вже знаходиться під загрозою. Видання Ехргеѕѕ назвало три найбільш ймовірних кандидата на заміну президента Росії.

Михайло Мішустін - чинний прем'єр-міністр Росії, який вступив на посаду незадовго до пандемії COVID-19 , незабаром після того, як Дмитро Медведєв, колишній президент Росії, який потім зайняв пост прем'єр-міністра, пішов у відставку.

Якби Путін раптово помер або став недієздатним, теоретично Мішустін зайняв би його місце.

Мішустін, колишній директор Федеральної податкової служби в Росії. Він познайомився з Путіним, граючи з ним в хокейній лізі вищих посадових осіб і бізнесменів Росії, що згодом призвело до його призначення.

Він був зручно розташований для подолання розриву між могутніми російськими службами безпеки і бюрократами, оскільки податкова служба займається як оформленням документів, так і забезпеченням дотримання правил.

Однак Мішустін за час свого перебування при владі піддався великій кількості критики з боку населення, а також амбітних членів Кремля.

Сергій Собянін - ще один потенційний кандидат. 63-річний мер Москви вважається одним з найвпливовіших людей в країні, його політична кар'єра налічує більше трьох десятиліть. Собянін зберіг репутацію ефективного мера і керував великою програмою реконструкції, спрямованої на перетворення Москви в сучасне європейське місто.

Повідомляється, що він популярний серед народу, так само як і Путін, оскільки користувався владою в інтересах Путіна протягом свого перебування на посаді мера, тому і може бути першим у списку.

Сергій Шойгу - другий за популярністю російський політик після Путіна. 64-річний міністр оборони був визнаний найбільшим воєначальником країни після Другої світової війни генералом Георгієм Жуковим. Шойгу зайняв пост міністра оборони в 2012 році, незважаючи на те, що у нього не було попереднього військового досвіду, і курирував Капітальний ремонт і модернізацію російської армії. Він також зіграв важливу роль в організації вторгнення в Україну, хоча нещодавно його зняли на камеру, коли він скривився у відповідь на наказ Путіна привести російські засоби ядерного стримування в стан підвищеної бойової готовності.

Однак незважаючи на це, його прихід до влади може бути ускладнений через його причетність до вторгнення в Україну, яке, як уже зазначалося, не користувалося популярністю у народу Росії.

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