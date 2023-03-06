Кубань, Курськ і Бєлгород захочуть в Україну, а Кадиров втече в Дубай: Росс назвав дату розпаду РФ

Крім того, 2024 рік стане визначальним для входження України до Євросоюзу, заявив астролог.

Влад Росс, Рамзан Кадиров / скріншот YouTube

Російська Федерація "посиплеться на запчастини" у 2025 році, а деякі області РФ можуть увійти до складу України.

В інтерв'ю Главреду астролог розповів, що станеться це, коли з'єднаються Сатурн і Нептун в знаку Овна.

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"Після цього Курська, Брянська, Ростовська або будь-яка інша область РФ вже не зможуть загрожувати Україні, оскільки будуть дрібними дробовими державами. Першою відколеться Чечня, Рамзан Кадиров поїде в Дубай і вже звідти буде організовувати війну за незалежність своєї республіки. У Росії вже створена маса армій і ПВК, і, чим більше їх буде, тим більше конфліктних ситуацій буде і тим більше буде дроблення РФ. Замість нинішньої Росії може утворитися від 23 до 50-60 окремих регіонів", – вважає Влад Росс.

Більш того, астролог допускає, що деякі області РФ виявлять бажання стати частиною України, щоб не стати частиною Китаю.

"Хлопці з Західної Кубані, з Курської або Бєлгородської області раптом згадають, що колись вони були українцями, захочуть приєднатися до України і стати частиною ЄС. 2024 рік стане визначальним для входження України до Євросоюзу. Частина нинішньої Росії віддасть перевагу бути в ЄС разом з Україною, а не бути частиною Китаю", – зазначив Влад Росс.

Нагадаємо, раніше астролог назвала дату потужного загострення війни з Росією і початок нової бійні. Активні бойові дії триватимуть в Україні до кінця 2022 року. Як розповіла астролог Ангеліна Вакуліна Главреду, загострення і нової бійні з окупантами варто чекати в середині серпня.

Також раніше астролог Влад Росс спрогнозував, що анексований Росією Крим повернеться в Україну вже в осяжному майбутньому, причому РФ віддасть його сама.

Що варто враховувати читачеві Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їх положення і твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини по імені і подібного. Крім того, прогнози і гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

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