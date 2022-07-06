"Потрясе знатно": астролог назвала дату потужного загострення війни з Росією і початок нової бійні

Гороскоп для України / goodfon.ru

Активні бойові дії триватимуть в Україні до кінця 2022 року. Як розповіла астролог Ангеліна Вакуліна Главреду, загострення і нової бійні з окупантами варто чекати в середині серпня.

"Загострення почнуться з середини серпня, і видихнути ми зможемо вже до Нового року. Серпень, вересень, жовтень потрясе знатно", - говорить астролог.

За словами Ангеліни, в липні є три найбільш тривожних дні та початок нового загострення у війні.

"17, 20 липня дуже тривожні і небезпечні дні. З 23 липня початок активних бойових дій, які триватимуть до кінця літа", - сказала астролог.

Які міста України чекає велика небезпека

"Найнебезпечнішими, як і раніше залишаються, Харків, Лисичанськ, поганий прогноз торкнеться Полтави цього місяця", - сказала астролог Главреду.

Астролог додала, що до Нового року 2023 Україна зможе "трохи видихнути".

читайте також"Земля і руїни": астролог назвала місто, яке чекає справжнє "пекло" і доля Маріуполя

Гороскоп для України

Нагадаємо, астролог Ганна Єфремова дала обнадійливий прогноз щодо подальших подій у війні в Україні. Вона прогнозує, що переговорний процес може відбутися в липні цього року, а у вересні нашу державу чекають значущі зміни.

Раніше астролог Ангеліна Вакуліна зазначила, що війна в Україні буде йти весь 2022 рік. Вона прогнозує, що багато міст України чекає важка доля.

Читайте також: