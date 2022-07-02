Перелом у війні – за 2 місяці: астролог дала обнадійливий прогноз для України

Найбільш значущі зміни для нашої держави у контексті війни відбудуться у вересні 2022 року, прогнозує астролог.
Астролог Анна Єфремова дала обнадійливий прогноз щодо подальших подій у війні в Україні. Вона прогнозує, що переговорний процес може відбутися у липні цього року.
Про це астроексперт написала у своєму Telegram-каналі. При цьому вона нагадала, що червень і липень були найскладнішими місяцями для нашої країни.
Після переговорного процесу у липні, наступного місяця на нашу державу чекають значущі зміни.
"Нагадую, що тільки вересень внесе більш значущі зміни. Але все ж таки, ми їх відчуємо не прямо таки ось... Є визначений час, коли починають змінюватися енергії після перебудови планет. Весь 2022 рік несе напругу", – каже астролог.
Єфремова наголошує, що, згідно її прогнозами, Україна збережеться як держава.
Раніше астролог Ангеліна Вакуліна прогнозувала, що активні бойові дії триватимуть до середини зими. За словами астролога, війна в Україні може закінчитися тільки в 2023 році.
Також раніше астролог Олександра Іванишина зазначала, що вже в серпні можлива зміна вектора війни в кращу для нас сторону. Липень, згідно з прогнозом, дасть новий імпульс на захист країни і очищення своїх територій.
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