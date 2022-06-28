Молодик круто змінить хід війни в Україні: астролог дала прогноз

Гороскоп для України / pixabay

У середу, 29 червня, о 5.53 відбудеться молодик. Як відзначають астрологи, молодик може вплинути на те, що відбувається в Україні, де вже в серпні можлива зміна вектора війни в кращу для нас сторону.

Астролог Олександра Іванишина на своїй сторінці в Facebook зазначає, що майбутній молодик в знаку Раку - рідкісне і жорстке астрологічне явище.

Липень, згідно з прогнозом, дасть новий імпульс на захист країни і очищення своїх територій. Причому події в Україні можуть бути жорсткими, болючими, з елементами несподіванки і доленосними. Все таємне, пов'язане зі зрадою Батьківщини, в липні стане явним.

За словами астролога, наступаючий місяць буде виключно важливим періодом у долі не тільки України, а й світу в цілому. Зміни можливі навіть в країні-агресора.

"У липні в країні-агресора також можуть посилитися випробування, початися якісь перетворення, очищення інформаційного поля від націоналістичних ідей великодержавного шовінізму і лже-патріотизму", - зазначає астролог.

За її словами, багато хто понесе дуже сильне покарання за свою націоналістичну великодержавну агресивну ідеологію.

"І можливо, у багатьох відбудеться переосмислення, навіть на рівні не просто індивідуальної, а й колективної свідомості", - додала фахівець.

читайте такожПотужне бомбардування і нові ракетні удари: астролог назвала найнебезпечніші міста-гороскоп для України

Як повідомляв Главред, раніше відомий астролог і екстрасенс Макс Гордєєв склав гороскоп для Володимира Путіна. Зокрема, він розповів, яка доля чекає господаря Кремля і чи покінчить він життя самогубством.

Читайте також: