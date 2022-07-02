"Земля і руїни": астролог назвала місто, яке чекає справжнє "пекло" і доля Маріуполя

Гороскоп для України / goodfon.ru

Війна в Україні буде йти весь 2022 рік. Як прогнозує астролог Ангеліна Вакуліна, багато міст України чекає важка доля.

За її прогнозом, в Харкові просвіту немає взагалі.

"Те що я бачу це вкрай боляче. Земля і руїни", - зазначає астролог в Instagram.

Вона також попередила, що саме Харків може чекати справжнє "пекло", як в Маріуполі.

Також астролог передрекла найближчим часом окупацію одного з міст.

"Щодо окупації міст. Найближчим часом це Лисичанськ. До кінця літа дуже і дуже висока ймовірність", - сказала астролог.

Вакуліна також розповіла, коли можуть звільнити Херсон від окупантів.

"Не раніше жовтня. Херсон будуть звільняти в найостаннішу чергу з усіх окупованих територій", - написала астролог.

Раніше астролог попередила, що Київ, Бровари, Біла Церква, Васильків, Фастів і найближчі населені пункти, Одеса, Дніпро, Харків, Івано-Франківськ знаходяться в небезпеці.

Коли закінчиться війна

Астролог Влад Росс зазначає, що червень-2022 обіцяє бути більш-менш спокійним і доброзичливим місяцем, без особливих напружених аспектів і рутини, проте є і заборони, який порушувати не варто цього літа.

При цьому астролог попередив, що варто очікувати запеклих боїв. За його прогнозом, війна в Україні в червні не закінчиться.

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