"Земля і руїни": астролог назвала місто, яке чекає справжнє "пекло" і доля Маріуполя

Астролог передрекла найближчим часом окупацію одного з міст.
Війна в Україні буде йти весь 2022 рік. Як прогнозує астролог Ангеліна Вакуліна, багато міст України чекає важка доля.
За її прогнозом, в Харкові просвіту немає взагалі.
"Те що я бачу це вкрай боляче. Земля і руїни", - зазначає астролог в Instagram.
Вона також попередила, що саме Харків може чекати справжнє "пекло", як в Маріуполі.
Також астролог передрекла найближчим часом окупацію одного з міст.
"Щодо окупації міст. Найближчим часом це Лисичанськ. До кінця літа дуже і дуже висока ймовірність", - сказала астролог.
Вакуліна також розповіла, коли можуть звільнити Херсон від окупантів.
"Не раніше жовтня. Херсон будуть звільняти в найостаннішу чергу з усіх окупованих територій", - написала астролог.
Раніше астролог попередила, що Київ, Бровари, Біла Церква, Васильків, Фастів і найближчі населені пункти, Одеса, Дніпро, Харків, Івано-Франківськ знаходяться в небезпеці.
Коли закінчиться війна
Астролог Влад Росс зазначає, що червень-2022 обіцяє бути більш-менш спокійним і доброзичливим місяцем, без особливих напружених аспектів і рутини, проте є і заборони, який порушувати не варто цього літа.
При цьому астролог попередив, що варто очікувати запеклих боїв. За його прогнозом, війна в Україні в червні не закінчиться.
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