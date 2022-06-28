"Тиждень буде схожий на м'ясорубку": астролог назвала місто України, яке чекає ракетна небезпека

Гороскоп для України / pixabay

Загострення в війні з Росією почалося кілька днів тому. Астрологи і екстрасенси попереджали, що Росія може атакувати Україну до кінця червня.

Після ракетної атаки на ТРЦ в Кременчуці, астролог Ангеліна Вакуліна повідомила, що тиждень для України буде пекельним.

"Тиждень буде схожий на м'ясорубку. Просто пекло", - пише астролог в Instagram.

Вона зазначає, що українцям категорично варто уникати скупчення людей.

"Не відвідуйте місця скупчення людей - центри, ресторани, торгові центри, парки, басейни", - зазначає астролог.

Астролог додала, що ці локації будуть обстрілювати ракетами весь тиждень-півтора.

"Організовуйте доставки їжі, і уникайте навіть гіпермаркетів. Спускайтеся в укриття, коли сирени", - додає астролог.

Також Вакуліна назвала місто, яке в зоні загострення ракетних ударів.

"Кропивницький. Дуже висока ймовірність обстрілів і ситуацій схожих на Кременчук", - додала вона.

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Коли закінчиться війна

Астролог Влад Росс зазначає, що червень-2022 обіцяє бути більш-менш спокійним і доброзичливим місяцем, без особливих напружених аспектів і рутини, проте є і заборони, яких порушувати не варто.

При цьому астролог попередив, що варто очікувати запеклих боїв. За його прогнозом, війна в Україні в червні не закінчиться.

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