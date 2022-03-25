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Людмила Путіна: де ховається єдина офіційна дружина диктатора і яку обіцянку він порушив

25 березня 2022, 03:43

Вона одружилася с молодшим на 20 років чоловіком.

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Путін з дружиною Людмилою

Єдина офіційна дружина президента РФ Володимира Путіна прожила з ним у шлюбі 30 років. При цьому, публіка припускає, що проблеми в їхніх стосунках почалися ще з 2001 року, коли Путін познайомився з Кабаєвою.

Як пише ТСН, Людмила Путіна народилася 6 січня 1958 року в Калінінграді, в родині робітника ремонтно-механічного заводу Олександра Шкребнева і касирки на автотранспортному підприємстві Катерини. Там же закінчила середню школу і мріяла стати актрисою.

Працювала перша леді Росії листоношею, токарем, санітаркою, керівником драмгуртка і стюардесою калінінградських авіаліній.

У 1986 році закінчила Ленінградський державний університет за спеціальністю філолог-романіст.

читайте також"Його чекають страждання до кінця року": астролог склав особистий гороскоп для ПутінаНа початку 80-х познайомилася з Путіним на концерті Аркадія Райкіна. Це було подвійне побачення наосліп. У 1983 році пара розписалася і зіграла весілля.

Коли чоловік став політиком Людмила поводилася дуже стримано, зазвичай уникаючи уваги, за винятком випадків, передбачених протоколом. Коли Путін тільки став главою ФСБ заявила: "Це жахливо. Ми більше не зможемо спілкуватися один з одним. Жахлива ізоляція. Не буде більше можливості подорожувати куди захочемо, не буде більше можливості говорити що захочемо. А я тільки почала жити". Таким чином Путіна розкрила таємницю про те, що чоловік порушив обіцянку тримаються далеко від шпигунського світу.

Також Путіна зізналася, що народила першу дитину сама, піймавши таксі, щоб дістатися до лікарні, тому що чоловік був у відрядженні.

Крім того, вона нібито розповідала, що, коли Путін працював в КДБ, виявляв до неї насильство і мав позашлюбні зв'язки.

На розлучення пара подала в 2013 році. Про те, що шлюб на межі розриву, вони розповіли журналістам як би ненароком, коли після балету "Есмеральда" в Кремлівському палаці журналіст прокремлівського каналу "Росія 24" запитав, чому вони так рідко з'являються разом. Подружжя Путіних назвала причиною розлучення небажання Людмили більше бути публічною особистістю.

"Вся моя діяльність і робота пов'язана з публічністю, з абсолютною публічністю. Комусь це подобається, комусь - ні, але є люди, які абсолютно з цим не сумісні. Ось Людмила Олександрівна відстояла цю вахту в дев'ять років. Це спільне рішення", - сказав тоді Путін.

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"Це дійсно було нашим спільним рішенням. Наш шлюб завершений у зв'язку з тим, що ми практично не бачимося, Володимир Володимирович повністю занурений в роботу, діти наші виросли, вони живуть кожен своїм життям. Загалом, так склалося, що у кожного своє життя, і я дійсно не люблю публічності і перельоти для мене складні", - додала Путіна, яка в молодості працювала бортпровідницею.

У січні 2016 року вона вийшла заміж за 37-річного керівника Центру розвитку міжособистісних комунікацій та видавничого дому "Літературне навчання" Артура Очеретного і змінила прізвище. У них 20 років різниці у віці.

Також відомо, що Путіна має у власності кілька квартир в Москві, Санкт-Петербурзі, Калінінграді, елітну нерухомість в Підмосков'ї. Також у неї є Вілла у Франції, в місті Біарріц, на узбережжі. Ще вона володіє часткою в бізнесі з оренди смартфонів "Запросто". Чи живе в Росії - невідомо.

Нагадаємо, офіційна дружина Путіна розповіла, як він зробив їй пропозицію.

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