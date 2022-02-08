Магнітна буря 10, 11 та 12 лютого 2022: графік, вплив і що робити

Магнітні бурі 10-12 лютого 2022 - як впливають і як пережити / pixabay.com

Навіть незначне геомагнітне коливання може принести масу незручностей - від погіршення емоційного стану, до загострення хронічних захворювань.

З 10 по 12 лютого очікується затяжна буря високої інтенсивності, а після короткої перерви відбудеться ще один не менш потужний удар космічної негоди.

Магнітна буря 10, 11 та 12 лютого 2022

Перші коливання торкнуться метеочутливих людей вже надвечір 8 лютого. Вони стосуватимуться далеко не всіх, але це вже тривожний дзвіночок про те, що пора готуватися до наслідків більш серйозної магнітної бурі.

Вона почнеться 9-10 лютого, і до вечора космічна негода розіграється до цілком відчутних 4 балів.

У цей період рекомендується приділити увагу гігієні сну (повноцінний 7-8-годинний відпочинок в добре провітреному приміщенні), відмовитися від вживання алкоголю, кофеїну, їжі з високим вмістом нерослинних жирів, куріння та надмірних фізичних навантажень.

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Піку у 5 балів сильна магнітна буря досягне вже до ранку 11 лютого. Вплив геомагнітних коливань пошириться практично на всіх, тому вкрай важливо прислухатися до свого організму і відповідально поставитися до можливих наслідків магнітної бурі.

Найбільше впливу від метеоудару такої сили отримають люди з серцево-судинними захворюваннями. Їм варто мати при собі похідну аптечку з необхідними препаратами, що полегшують симптоми їх недугів.

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Також не варто забувати і про емоційний вплив магнітної бурі такої сили на людину: апатія або навпаки – підвищена збудливість можуть завдати чимало клопоту і неприємних моментів в період інтенсивного геомагнітного коливання. Знімати стрес і напругу рекомендується "народними методами" - трав'яними чаями (ромашка, м'ята, меліса та ін.) і прогулянками на свіжому повітрі.

Через ймовірне зниження концентрації уваги краще уникати управління складною технікою і не перенапружуватися. Виконання рутинних, звичних завдань буде 11 лютого більш ефективним рішенням.

Космічна негода почне відступати 12 лютого, і досягне відносно комфортних 3 балів. Навіть метеозалежні люди відчують полегшення - інтенсивність геомагнітних коливань знизиться, з ними підуть і неприємні відчуття.

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Але таким чином атмосфера лише дає невеликий перепочинок. 13 лютого магнітна буря знову набере сили, і на спад піде лише в другій половині 14 лютого. Практично дві доби магнітна буря буде перебувати на червоному рівні небезпеки – 5 балів.

Такі різкі скачки атмосферного тиску принесуть відчутний дискомфорт навіть тим, хто раніше не страждав від підвищеної метеочутливості.

Симптоми при магнітних бурях такої сили можуть в залежності від ступеня метеочутливості людини – від легкого нездужання, до безсоння, запаморочень та нудоти. Але будь-який з цих проявів ігнорувати не варто.

Володимир Мельник, лікар-невропатолог, декан медичного факультету Національного університету ім. Богомольця розповів, як уникнути наслідків магнітних бур:

Раніше Главред писав про те, як нестача води може вплинути на якість сну. Слідкувати за водним балансом важливо не тільки в період магнітних бур.

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